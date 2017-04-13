Kılıçdaroğlu’ndan Müftüye Mektup
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen’i ziyaret ederek, Çimen’e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yazdığı mektubu verdi.
Ziyarette konuşan Başkan Kiraz, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, camilerde referandumla ilgili hiçbir şey söylenmemesine yönelik Türkiye’deki bütün müftülere mektup yazdığını hatırlatarak, “Referanduma çok az bir gün kaldı. Biz, müftülüklerimizin önemli bir görev yaptığını biliyoruz. Bu anlamda Genel Başkanımız camiye ve ibadet yerlerine siyasetin girmemesi noktasında müftülüklerimize bir mektup yazdı. Biz de o mektubu il müftümüze takdim ettik. Müftümüze görevlerinde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
Başkan Kiraz, daha sonra Kılıçdaroğlu’nun yazdığı mektubu Müftü Çimen’e verdi.
iha
doğru ve yerinde bir tavır.camilere siyaseti sokmamalıyız.fetullahın durumu ortada,imamlarımız katiyen buna uymalı.
DİN VE DEVLET İŞLERİ BİRLİKTE YÜRÜYECEK GEÇMİŞTE KALDI O LAİK DEVLET YAPISI
İşte bu CHP Halkın içine girerse eksiklerini görme imkanı bulur .
Camilerimizin ibadet yeri olduğunu buradan bir kez daha aktarıyorum, Bu mabedlerimizde siyaset konuşulmaz, Abdestini alan mümin gelip namazını kılar, çıkar evine işyerine dağılır, rızkının peşinde koşar, Müslümanların mümin kulların mabedi olan camilerimizi kıraathane kahvehane vb. gibi yerlerle karıştırmayalım lütfen…VeSSelam…
Chp olarak camilerimize kilit vurup ahira cevirdiginiz zamanlari ne cabuk unuttunuz ey keMAL bey. Siyaseti ulke tarihinde dine yine ilk karistiranlarda sizler oldunuz. Ulkemiz suanda beka mucadelesi vermektedir. Biz millet olarak sayin muftumuzun (lerimizin) arkasindayiz . kormayin , bu hususta ne konusulmasi gerekiyorsa camilerimizde milletimize acikca anlatin.