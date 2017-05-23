Kim Kaç Dakika Oynadı, Kaç Kart Gördü?

Süper Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da takımın en golcü ismi Boubacar Dialiba Diabang olurken, Senagalli yıldızı Eren Tozlu takip etti.

Sarı kırmızılılarda, 2 bin 794 dakika ile en çok forma giyen futbolcu takım kaptanı Sedat Ağçay olurken, Ağçay’ı 2 bin 791 dakika ile Caner Arıcı takip etti.

Takımın en golcü ismi Dialiba, 31 maçta 2 bin 510 dakika forma giyerken, Micheal Pereira, 30 maçta 2 bin 489 dakika oynadı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Boubacar Dialiba Diabang 13 golle takımın en golcüsü olurken, Eren Tozlu 9 golle Senegalli yıldızı takip etti.

Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcuların süre aldıkları dakika, attıkları gol ve gördükleri kartlar şöyle oluştu:

Sedat Ağçay, 32 maçta 2 bin 794 dakika forma giydi ve 9 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Ağçay, 2 gol kaydetti.

Caner Arıcı, 31 maçta 2 bin 791 dakika forma giydi ve 8 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Arıcı, gol atamadı.

Boubacar Dialiba Diabang, 31 maçta 2 bin 510 dakika forma giydi ve 3 sarı kart gördü. Dialiba, 13 gol kaydederek, takımın en golcü ismi oldu.

Micheal Pereira, 30 maçta 2 bin 489 dakika forma giydi ve 8 sarı kart gördü. Pereira, 6 gol atma başarısını gösterdi.

Okecukwu Godson Azubuike, 29 maçta 2 bin 486 dakika forma giydi. 12 sarı kart gören Azubuike, gol kaydedemedi.

Sadık Çiftpınar, 26 maçta 2 bin 238 dakika forma giydi ve 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Çiftpınar, bu sezon gol kaydedemedi.

Eren Tozlu, 28 karşılaşmada bin 866 dakika forma giydi ve 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Tozlu, 9 gol kaydederek, takımın en golcü ikinci ismi oldu.

Yiğitcan Erdoğan, 24 karşılaşmada bin 832 dakika forma giydi ve 5 sarı kart gördü. Erdoğan, 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Kaleci Ertaç Özbir, 19 maçta bin 710 dakika kalede kaldı. Özbir, 3 sarı kart gördü.

Murat Akça, 26 karşılaşmada bin 665 dakikada forma giydi ve 8 sarı kart gördü. Akça, 1 kez gol atma başarısını gösterdi.

İrfan Başaran, 27 karşılaşmada bin 457 dakika sahada kaldı ve 2 sarı kart gördü. Başaran, 27 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Sunday Mba, 25 karşılaşmada bin 325 dakika forma giydi ve 3 sarı kart gördü. Mba, 25 karşılaşmada 2 gol attı.

Kaleci Hakan Canbazoğlu, 13 karşılaşmada bin 170 dakika forma giydi. Canbazoğlu, 1 sarı kart gördü.

Rahman Buğra Çağıran, 16 karşılaşmada bin 20 dakika görev aldı ve 4 sarı kart gördü. Çağıran, gol atamadı.

Amamchi Augustine İwuji-Amutu, 20 karşılaşmada 934 dakika sahada kaldı ve 4 sarı kart gördü. Amutu, 3 kez gol atma başarısını gösterdi.

Murat Yıldırım, 14 karşılaşmada 741 dakika forma giydi. Yıldırım, 1 gol kaydetti.

Mehmet Sak, 12 karşılaşmada 681 dakika forma giydi ve 2 sarı kart gördü. Sak, gol atamadı.

Sezer Özmen, 10 karşılaşmada 590 dakika forma giydi. Hiç kart görmeyen Özmen, gol atma başarısı gösteremedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi