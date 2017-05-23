Kim Kaç Dakika Oynadı, Ne Yaptı?

Süper Ligin yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da takımın en golcü ismi Boubacar Dialiba Diabang olurken, Senagalli yıldızı Eren Tozlu takip etti.

Sarı kırmızılılarda, 2 bin 794 dakika ile en çok forma giyen futbolcu takım kaptanı Sedat Ağçay olurken, Ağçay’ı 2 bin 791 dakika ile Caner Arıcı takip etti.

Takımın en golcü ismi Dialiba, 31 maçta 2 bin 510 dakika forma giyerken, Micheal Pereira, 30 maçta 2 bin 489 dakika oynadı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Boubacar Dialiba Diabang 13 golle takımın en golcüsü olurken, Eren Tozlu 9 golle Senegalli yıldızı takip etti.

Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcuların süre aldıkları dakika, attıkları gol ve gördükleri kartlar şöyle oluştu:

Sedat Ağçay, 32 maçta 2 bin 794 dakika forma giydi ve 9 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Ağçay, 2 gol kaydetti.

Caner Arıcı, 31 maçta 2 bin 791 dakika forma giydi ve 8 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Arıcı, gol atamadı.

Boubacar Dialiba Diabang, 31 maçta 2 bin 510 dakika forma giydi ve 3 sarı kart gördü. Dialiba, 13 gol kaydederek, takımın en golcü ismi oldu.

Micheal Pereira, 30 maçta 2 bin 489 dakika forma giydi ve 8 sarı kart gördü. Pereira, 6 gol atma başarısını gösterdi.

Okecukwu Godson Azubuike, 29 maçta 2 bin 486 dakika forma giydi. 12 sarı kart gören Azubuike, gol kaydedemedi.

Sadık Çiftpınar, 26 maçta 2 bin 238 dakika forma giydi ve 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü. Çiftpınar, bu sezon gol kaydedemedi.

Eren Tozlu, 28 karşılaşmada bin 866 dakika forma giydi ve 7 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü. Tozlu, 9 gol kaydederek, takımın en golcü ikinci ismi oldu.

Yiğitcan Erdoğan, 24 karşılaşmada bin 832 dakika forma giydi ve 5 sarı kart gördü. Erdoğan, 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Kaleci Ertaç Özbir, 19 maçta bin 710 dakika kalede kaldı. Özbir, 3 sarı kart gördü.

Murat Akça, 26 karşılaşmada bin 665 dakikada forma giydi ve 8 sarı kart gördü. Akça, 1 kez gol atma başarısını gösterdi.

İrfan Başaran, 27 karşılaşmada bin 457 dakika sahada kaldı ve 2 sarı kart gördü. Başaran, 27 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Sunday Mba, 25 karşılaşmada bin 325 dakika forma giydi ve 3 sarı kart gördü. Mba, 25 karşılaşmada 2 gol attı.

Kaleci Hakan Canbazoğlu, 13 karşılaşmada bin 170 dakika forma giydi. Canbazoğlu, 1 sarı kart gördü.

Rahman Buğra Çağıran, 16 karşılaşmada bin 20 dakika görev aldı ve 4 sarı kart gördü. Çağıran, gol atamadı.

Amamchi Augustine İwuji-Amutu, 20 karşılaşmada 934 dakika sahada kaldı ve 4 sarı kart gördü. Amutu, 3 kez gol atma başarısını gösterdi.

Murat Yıldırım, 14 karşılaşmada 741 dakika forma giydi. Yıldırım, 1 gol kaydetti.

Mehmet Sak, 12 karşılaşmada 681 dakika forma giydi ve 2 sarı kart gördü. Sak, gol atamadı.

Sezer Özmen, 10 karşılaşmada 590 dakika forma giydi. Hiç kart görmeyen Özmen, gol atma başarısı gösteremedi.

Jonathan Serge Folly Ayite, 8 karşılaşmada 545 dakika forma giydi. 1 kırmızı kart gördü, 3 gol attı.

Ferhat Kiraz, 9 maçta 460 dakika forma giydi. 1 kırmızı, 1 sarı kart gördü. Gol atamadı.

Osman Fırat, 4 maçta 286 dakika forma giydi. 1 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Ahmet Aras, 9 maçta 224 dakika forma giydi. 1 sarı kart gördü. 1 gol atabildi.

Kaleci Vedat Kapurtu, 2 maçta 180 dakika forma giydi.

Erkan Sekman, 2 maçta 96 dakika forma giydi.

Ayrıca, Evkur Yeni Malatyaspor’un diğer profesyonel futbolcuları Ferhat Yıldırım, Ömer Faruk Güleç, Hakan Bezci, Özgür Taylan Ökke, Semih Beyaz, Taşkın Çalış, Abdulsamed Damlu, Fatih Gürden, Eray Baba ile Zülfü Saf A takımda hiç forma giyemezken, U 21 takımında oynadılar.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi