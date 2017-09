“Kim Ne Derse Desin Malatya Teşkilatımız Dimdik Ayakta”

AKP’nin Battalgazi ve Kale ilçe kongrelerinde Bakan Tüfenkci birer konuşma yaptı ve “Malatya teşkilatımıza kim ne derse desin, hangi yaftayı yapıştırmayı kalkışırlarsa kalkışsınlar Malatya teşkilatımız dimdik ayakta durmaya devam ediyor.” dedi.

KALE İLÇE KONGRESİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin yaptığı gayrimeşru referandum ile ilgili, “Türkiye’yi hesap edemeyenler ve hafife alanlar elbette ki bunun cezasını ödeyeceklerdir” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Kale İlçe Kongresine katıldı. Burada konuşan Tüfenkci, Türkiye’nin çok sıkıntılı süreçlerden geçtiğini belirterek bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu ve Türk milletinin de bu bedeli ödediğini söyledi. Türkiye’yi bölmeye çalışanların bunda başarılı olamadıklarını vurgulayan Tüfenkci, “Dünya birleşirken birileri özellikle İslam ümmetini, Müslümanları bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Oysa biz ‘ayrılıkta zahmet birleşmede rahmet olur’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Dolayısıyla ayrılmak, parçalanmak, birbirimize düşmek bize yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Kuzey Irak’taki Kürtlere her daim sahip çıktıklarını aktararak, en zor zamanlarında hep Kürtlerin yanlarında olduklarını ifade etti.

Bakan Tüfenkci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin yaptığı referandumla ilgili “Bu hesap yapılırken özellikle Türkiye’yi hesap edemeyenler, katamayanlar, bölgesinde ağırlığını hissetmeyenler, hafife alanlar elbette ki bunun cezasını ve bedelini de zaman içerisinde göreceklerdir. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye’nin yapmış oldukları ikazları dikkate almayanlar maalesef kendi halklarına o bedelleri ödetmek zorunda kalacaklar. Biz bölgedeki kardeşlerimizin oyuna gelmemesini istiyoruz. Bedel ödememelerini istiyoruz. Bu ümmet 100 yıldır çok bedel ödedi. Gerçekten çok acılar çektik. Zengin toprakların yoksul çocukları olarak yetiştik ve bizi hep sömürmeye çalıştılar. Gerçekten bu ümmetin ve milletin çıkarlarını düşünen lider Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edecek” dedi.

“Referandum komedisin bitmesi için de az bir zaman var”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, “Sözde özgürlük çığırtkanlarına bizim cevabımız olacak, az kaldı. Referandum komedisin bitmesi için de az bir zaman var. Biz oradaki Türkmen kardeşlerimize, Kürt, Arap kardeşlerimize kendi kardeşimiz gibi sahip çıkarız. Ama özellikle Türkmen kardeşlerimizin de öz vatanında garip öz yurdunda parya olmasına da asla izin vermeyiz” şeklinde konuştu.

Bir referandumun ardından İsrail bayraklarıyla kutlama yapılmasının tek sebebinin oradaki işgal olduğunu belirten Çalık, “Bütün Müslümanlar bir araya gelip beraber hareket etmek zorundayız. Müslümanların birbiriyle savaşmaları sonucunda ağıtlar Kürtçe, Türkçe, Arapça yapılıyor. Kutlamalara baktığımızda ise İngilizce, Almanca Fransızca yapılıyor” diye konuştu.

AKP Kale İlçe Kongresine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer katıldı.

Kongrede AKP’nin mevcut Kale İlçe Başkanı Cemal Çiçek yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

BATTALGAZİ İLÇE KONGRESİ..

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatya teşkilatımıza kim ne derse desin, hangi yaftayı yapıştırmayı kalkışırlarsa kalkışsınlar Malatya teşkilatımız dimdik ayakta durmaya devam ediyor” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci AKP Battalgazi İlçe Kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, “Malatya teşkilatımıza kim ne derse desin, hangi yaftayı yapıştırmayı kalkışırlarsa kalkışsınlar Malatya teşkilatımız dimdik ayakta durmaya devam ediyor. Malatya teşkilatı oyunlara gelmez, Malatya teşkilatı fitnelere gelmez, Malatya teşkilatı adam gibi adam liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durur ve siyaset yapar. Bu ümmet için siyaset yapar, mazlumlar için siyaset yapar, mağdurlar ve dezavantajlar için siyaset yapar. En önemlisi de bu millet için siyaset yapar. Dolayısıyla birilerinin iftiralarına bakmayın. Onlar hep siyaseti itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Onlar siyaseti itibarsızlaştırarak güç kazanacağını ve güç devşireceğini zannettiler. Oysa biz siyasette iki şeye dayanırız: halka ve Hak’ka dayanırız. Onun dışındaki hiçbir güce itibar etmeyiz. Çünkü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bu teşkilatlara bunu öğretti. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Biz bu millete birinci sınıf hizmet etmek için bütün teşkilatlar olarak hazırız” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, AKP olarak Türkiye’yi her alanda 3 kat büyüttüklerini aktararak, “Milli geliri 3 bin dolardan 11 bin dolarlara getirdik, hedefimiz milli geliri daha da arttırmak. Türkiye Cumhuriyeti olarak 5’in üzerinde bir büyüme ile bütün herkese cevap vereceğiz ve bu büyümeyi kalıcı hale getirmek için de orta vadede almış olduğunuz tedbir ve teşviklerle her yıl 5.5 üzerinde bu ülkeyi inşallah büyüteceğiz. Çünkü biz her yıl 1 milyon insana iş ve aşk bulmak zorundayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AKP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

