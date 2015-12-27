“Kimse Bize İthamda Bulunamaz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, “Kimse bize soykırım yaptı tarzında asla kabul edilemeyecek bir ithamda bulunamaz” dedi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Bingöl Günleri’ etkinliğine katılan TBMM Başkanı Çiçek, basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevapladı.

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Ermeni olaylarına ilişkin taziye mesajı yayımlanmasına nasıl değerlendirildiğinin” sorulması üzerine Çiçek, şöyle cevap verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak yıllardan beri sürdürdüğümüz dış politikanın temel ilkesi ‘Yurtta Sulh Cihan da Sulh’ dur. Biz hem ülkemizde, hem bölgemiz de, hem de dünya da barış istiyoruz. Dolayısıyla geçmişte yaşanmış bir tanım acıların, kin tutmaya, yeni husumet cepheleri oluşturmaya sebebiyet vermemesi lazım. Bizim görevimiz geleceği inşa etmektir. Geleceğin barış içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Huzur içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Elbette bir yerde savaş varsa, acılar vardır. Sıkıntılar vardır. Bu acıları isteseniz de istemeseniz de bu işin tabiatında var. Bizim bu coğrafyada en büyük acıları yaşadığımız savaş Birinci Cihan savaşıdır. Osmanlı coğrafyasında kimler yaşıyorsa bu savaşın olumsuzluklarından hepsi etkilenmiştir. Bu arada Osmanlının sadık tebaa olarak ifade ettiği Ermeniler de savaşın olumsuz sonuçlarından maalesef etkilenmişlerdir. Bakınız, Van’da, Bingöl’de, Bitlis’te, Erzurum’da halen yapılan bir kısım kazılarda toplu mezarlar çıkmaktadır, kemikler çıkmaktadır. Bunlar da o günkü çatışmalarda, bir kısım çetecilerin icra ettikleri katliamlardır. Dolayısıyla bütün bunlardan ders çıkararak, sağlıklı bir gelecek kurma noktasında, herkesin, her kesimin gayret etmesi lazım. Burada da en büyük sorumluluk Diasporaya düşüyor. Maalesef Diaspora geçmişte yaşanan acıları Türkiye’ye karşı karalama kampanyasına dönüştürdü. Bu yıl ve önümüzdeki yıl Türkiye’nin en önemli dış politika konuların başında bu geliyor. Devlet olarak, toplumun bütün kurumları olarak buna karşı da biz bir politika geliştirmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. Bunun en somut adımı 2005 de Türkiye Büyük Meclisi’nde iktidar muhalefet tüm dünyaya meydan okuyan bir açıklama yaptı. Biz geçmişimizle yüzleşmeye hazırız. Kimse bize soykırım yaptı tarzında asla kabul edilemeyecek bir ithamda bulunamaz.”

Geçmişte yaşanan acılar üzerinden politika geliştirilecek olunursa bugün Avrupa Birliği’nin kurulamayacağını ifade eden Çiçek, şöyle devam etti:

“Kimin elinde ne bilgi varsa, ne belge varsa bunu tarihçiler bilim adamları gelirler ortaya koyarlar, biz her türlü katkıyı veririz. Çıkan sonuca biz razı oluruz. Buna başkaları da razı olması lazım. 2015’e giderken hedef kurumlar, parlamentolardır. Ermeni Diasporasının. Hedef kitle de kamuoyudur. Karalama kampanyalarıyla etkilemeye çalışıyorlar. Türkiye olarak da bir çaba var, gayret var. Yapılan her şey bu çerçeve de değerlendirirsek, olup biteni anlamamız daha kolay olacaktır. Kaldı ki savaşlar üzerinden, geçmişte yaşanan acılar üzerinden politika geliştirilecek olursa bugün Avrupa Birliği olmazdı. Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkeleri tarihte yüzyıl savaşlarını yaşadılar. Büyük katliamlar oldu. Kanlı hesaplaşmalar oldu. Ama bugün Avrupa Birliği hepimizin üzerinde durduğu, Türkiye’nin stratejik tercihi olarak yer alamaya çalıştığı uluslararası bir birliktir. Dolayısıyla mesele bir de bu acıdan bakmak gerekiyor.”

Bir basın mensubunun “Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak, Başbakan Erdoğan’ın ters köşe olabilirsiniz açıklamasını yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Çiçek, şöyle devam etti:

“Günlük politikalarla ilgili. Ramazan ayı gelmeden Ramazan orucu tutmam. Nafile orucu tutarım da, Ramazan orucu tutmam”.

“Dünkü kutlamada sıcak görüntüler vardı” diye sorulması üzerine Çiçek, “İnşallah katkı vermiştir. Bayramı, bayram havasında kutlamak lazım. Samimi olarak söylüyorum, bayram atmosferini biz bu ülkede bir yıl egemen kılsak bugün tartıştığımız konuların çoğunu tartışmayız. Türkiye’nin böyle bir bayram havasına iklimine ihtiyacı var” karşılık verdi.

Daraltılmış seçim bölgesi tartışmalarının sorulması üzerine Çiçek, “Daha onlar gelmedi. Gelsin o zaman o konuları düşüneceğiz” dedi.