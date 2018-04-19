Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, ilçede Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin ailerine ziyaret etti.

Başkan Eser, Afrin’de görev yapan Darendeli Uzman Çavuşlar Hakan Uğur, Mehmet Özdemir ve Hasan Dölcel’in ailelerine ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin gazetecilere açılamalarda bulunan Eser, eşini ve çocuğunu cepheye gönderen kıymetli hemşehrilerini ziyaret ederek onlar ile bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Ailelerin, vatan ve milleti için çarpan kalplerinin kendilerini çok duygulandırdığına değinen Eser, şöyle devam etti:

“Askerimizin eşi ve babası ‘gerekirse çocuklarımızı bırakıp bizde cepheye gideriz’ diyor. Böylesine güzel yürekli insanların olduğu ülkeme kimse kem gözle bakamaz. Allah’ın izniyle kimseye eyvallahımız olmaz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, hiç boş durmadı kendi yerli ve milli silahımızı üretti. Bir yandan da ülkemizi imar ve ihya ederek Müslüman ülkelere sahip çıktı. Ben askerlerimizin yakınlarına minnettarım onların bu feraseti, bizleri çok duygulandırdı. Hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum.”

Uzman Çavuş Hasan Dölcel’in eşi Ayşegül Dölcel ise eşinin Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yaptığı için büyük gurur duyduğunu belirterek, “Vatan için milletimiz için nerde ne zaman çağrılırsak ailecek hazırız. Devletimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Maddi manevi her ihtiyacımızı karşıladılar, bizlere yardımcı oldular. Komutanlarının eşleri sürekli beni arayıp halimi, hatırımı sordu. Devletimiz her zaman arkamızdaydı hiçbir zaman bize sıkıntı yaşatmadılar.” diye konuştu.

Uzman Çavuş Mehmet Özdemir’in babası Gazi Özdemir de “Bir tane oğlum var Türk milletinin emrine verdik, görevini başarılı bir şekilde yapıyor. Kutsal bir görevde ülkem için bir Mehmet’im değil bin Mehmet’im olsa feda olsun.” dedi.

Ziyaretlere Başkan Eser’e Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kürşat Gök de eşlik etti.