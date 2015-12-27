‘Kimseye Teslim Olmayız’

Malatya’da bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, CHP’ye ve Doğan Medya Grubu’na ağır eleştirilerde bulundu.

AKP Battalgazi ilçe örgütünün Pazar günü yapılacak kongresi için Malatya’da bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat, beraberindeki AKP Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Ömer Faruk Öz ve İhsan Koca, İl Başkanı Ahmet Çakır ile birlikte Akkoza Otel’de basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fırat, CHP’ye ve Doğan Medya Grubuna ağır eleştiriler de bulunduğu basın toplantısında, “Anadolu tabiri ile soğan yemedik, ağzımız kokmuyor. O bakımdan biz açığız. Ama soğan yiyenler çok. Söylediklerimizin hepsinin ispatını yaparız. Hiç merak etmesinler. Her söylediğimizin delilleri vardır” dedi.

CHP’li “Sayın Baykal’ın bir silahşörü var. Daha doğrusu silahşör değil, bostancıbaşısı var. Son zamanlardaki bostancıbaşı. Bostancıbaşı biliyorsunuz; Osmanlı padişahlarının kelle kesmekle görevlendirdiği kişilere bostancıbaşı denilir. Şimdi yeni bir bostancıbaşısı var. Adı Kılıdaroğlu. Bugüne kadar CHP’nin temel prensibi olan, ama yalnız muhaliflerine değil, parti içi muhaliflerine de aynı şeyi yaparlar, çekinmezler. İftira kampanyası şey yapmış. Bir gazeteciye şunu söylüyor, Diyor ki, ‘Bir eroin meselesi var, Onu Dengir Fırat’a sorun’. Bende ona şunu söylüyorum; anladığım kadarı ile sen gazetenin başlığını okudun. Ama o 6. sayfadaki devamını okumadın. Zahmet edip, orayı okusaydın, orada şu yazıyordu; Dengir Fırat’ın o şirketten bundan 6 ay önce ayrıldığını görürdün. İki, bu eroinin TIR şoförü ve TIR sahibi tarafından kaçırıldığını ve bunların yakalandığını ve bunlarında mahkum olduğunu okurdun. Böylesine birilerine çamur atma gibi bir zule katılmazdın. Ben şuradan ifade ediyorum. Eğer bu söylediklerini ispat edemezlerse, dünyanın en alçak insanıdır, müfteridir, aşağılık bir insandır. Ben onun hakkında başka bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bundan fazlasına değeceğini zannetmiyorum. Bostancıbaşılarla benim uğraşacak halim yok” ifadelerini ileri sürdü.

Doğan Medya Grubu’na da yüklenen Fırat, “Basın nasıl silah olarak kullanılıyorsa, şimdi akılları sıra mahkemeleri kullanıp, birilerini sindirmek istiyorlar. Ama yanlış kapı çaldılar. Dengir Fırat olarak, 1 trilyon değil, 1 katrilyon değil, ne kadar açarlarsa, açmakta serbestler; bu beni korkutmaz. Çünkü ben Türk adaletine inanan bir insanım. Adaletin yerine geleceğine inanıyorum. Onlarda bunu biliyorlar. Çünkü benim söylediğim iddiaların hepsi günlerdir gazete ve televizyonlarda dile getiriliyor” diye konuştu.

CHP’yi eleştiren Fırat; “Kendi partisini dolandıran bir siyasi parti tarihte ilk kez Anayasa Mahkemesi kararı ile CHP olduğu ilan edilmiştir. Açın gerekçeli kararı okuyun, en altından en üstüne kadar bir şekliyle partiyi söğüşlemişler. Bir süre önce genel sekreterlerinin dinlendiği iddiasıyla genel başkanı kalkıp, bizi suçlaması üzerine benim bir basın toplantım olmuştu. Ben halen onu takip ediyorum. Ben orada şunu söylemiştim, ‘Eğer bunu ispat edemezseniz, sayın genel başkan sayın Baykal, sen bir müfterisin. İftira atansın ve çok kötü bir suçtur’ dedim. Sonra kendilerini yaptığı araştırma, devletin yaptığı araştırma, mahkemenin yaptığı araştırma gösterdi ki, telefon kullanma kusurlu olan genel sekreterleri, telefonunu açık bırakmış. En azından bu millete, bize sayın Baykal’ın özür mecburiyeti vardır. Aksi takdirde yine ilan ediyorum, müfteridir. Bütün yaptıkları sahtekarlıktır. Bütün söyledikleri de o şeyin içerisine girer. O bakımdan önce özür dilemesini bilmesi lazım” ifadelerini kaydetti.

Türkiye’nin kayıkçı kavgaları ile meşgul etmenin gereksiz olduğunu belirten AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, “Türkiye’nin 1 dakika vakit kaybetmeye vakti yok” dedi.

Yaşanan tartışma ve AKP aleyhinde yapılmak istenen gelişmeler karşısında kimseye teslim olmayacaklarını belirten Fırat şunları söyledi:

“Boynumuzu eğip, kimseye teslim olmayız. Çünkü devir değişti. Artık bireylerle, şirketlerle, patronlarla devletin ilişkilerinde devlet üzerinde rant edebilme devri bitmiştir. Altı çizilmiştir, o kitap kapatılmıştır. Dolayısıyla o kitabın yeniden açılacağını bekleyenler varsa yanılıyor. Eğer olsaydı, daha evvelden anlaşırdık, bugün kanka olurduk. Ama öyle bir şey yoktur”

Bazı kesimlerin çıktığı Beydağı bölgesindeki Kentsel Dönüşüm Projesi’ne değinen Fırat, hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağını, olacağını iddia edenlerin mahkemeye başvurabileceklerini ve yönetimin buna uymak zorunluluğu bulunduğunu söyledi. Fırat “Ama birilerinin birilerini kışkırtarak Kentsel Dönüşüme mani olması tüm Malatya’ya ihanettir.” diye konuştu.