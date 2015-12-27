Kiraz Festivali Hazırlığı



Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde hafta sonunda düzenlenecek olan Kiraz Şenliği hazırlığı sürerken, bu yıl rekolte düşüklüğü nedeniyle fiyat yüksekliğinin ise, tüketiciyi kiraz almada zorladığı bildirildi.



Bu yıl 18’incisi düzenlenecek olan Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Şenliği’nin yapılacağı 23 ve 24 Haziran tarihlerinde çeşitli, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.



23 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’de güreş sahası alanında açılışı yapılacak olan Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Şenliği’nin ilk gününde saat 15.00’de kiraz yarışması, 17.00’de sanat sokağı etkinlikleri, 18.00’de yöresel yemek yarışması ve saat 20.00’de ise Sevcan Orhan’ın katılacağı konser düzenlenecek.



Şenliklerin ikinci günü olan 24 Haziran Pazar günü de 10.30’da sünnet töreni, 11.30’da resmi nikah töreni, 13.00’de Şevket Şahintürk anısına oğlu İlhan Şahintürk tarafından mevlit okutulacak. Saat 15.00’de de Fahri Nalbant karakucak güreşleri başlayacak.



17.30’da İrfan Aydın futbol turnuvası ve ardından saat 20.00’de Sanatçı Kutsi’nin vereceği konser ile şenlikler son bulacak.



Bu arada, bu yıl ilkbaharda yaşanan ılık rüzgardan etkilenen kiraz çiçeklerinin yanmasından dolayı rekolte düşüklüğü görülen Yeşilyurt’un meşhur Dalbastı kirazının fiyatının yüksek olması, tüketicinin alım gücünü azalttı.



Perakendede kilosu 4-6 TL arasında işlem gören meşhur Dalbastı kirazının bu yıl 600-700 bin kilo arasında rekoltesinin gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Bunu paylaş: Facebook

Twitter

Google

WhatsApp

