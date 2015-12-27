Kiraz Festivali Programı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesinde 20-21 Haziran günleri düzenlenecek olan 15.Kiraz, Kültür ve Spor Şenliği programı belli oldu.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Belediye ve Yeşilyurtlular Derneği’nin organizesi ile iki gün düzenlenecek olan 15. Kiraz, Kültür ve Spor Şenliği programı çerçevesinde 20 Haziran Cumartesi günü saat 09,30’da Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması ile şenlik başlayacak. Kavuk ailesi tarafından yaptırılan Türkan Kavuk Ana Okulu’nun açılışından sonra saat 11,00’de Bahçesaray Yeşilyurt konaklarının temeli atılacak. Saat 12,00’de Prof. Dr. Mesut Parlak Ana Okulu’nun açılışı, saat 14,00’de ise Yeşilyurt Çalık Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Atılgan Parkı’ndaki saat 15,00’de kiraz, saat 17,00’de de İnönü tepesinde yemek yarışması düzenlenecek. Yeşilyurt Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20,00’de düzenlenecek olan konser ile ilk günkü şenlikler tamamlanacak.

21 Haziran pazar günü ise Atılgan Parkı’nda saat 10,30’da sünnet, saat 11,30’da yine aynı yerde toplu nikah, saat 11,30’da ise merhum Şevket Şahintürk anısına oğlu İlhan Şahintürk tarafından Mevlid-i Şerif okutulacak. Saat 15,00’de ise Fahri Nalbant Karakucak Güreşleri yapılacak.

Şahintürk ailesinin birkaç yıldır, aile büyükleri adına okuttuğu mevlidin festivale rastlatılmasının, konuklara bu vesile ile yemekli ağırlama yapma amacından kaynaklandığı değerlendiriliyor.