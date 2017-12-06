Kiraz Kongrede Aday Olmayacak

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz 23 Aralık’ta yapılacak il kongresinde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Kiraz, “Başka arkadaşların da bu onurlu görevi yapması için kongrede İl Başkan adayı olarak yarışmayacağım” dedi.

CHP Malatya İl Kongresine sayılı günler kalırken, İl Başkanı Enver Kiraz yaptığı açıklama ile kongrede aday olmayacağını duyurdu.

İlçe kongrelerinin bu gün itibariyle tamamlandığını ve 23 Aralık Cumartesi günü de il kongresini gerçekleştireceklerini belirten Kiraz, 6 yıldır İl Başkanlığı yaptığını ifade ederek, “Bu partide çok onurlu bir görevi yaklaşık 6 yıldır üstleniyorum. Bu süre içerisinde bunu hep bir bayrak yarışı olarak gördüm. Günü geldiğinde de bu bayrağı birilerine devretme ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Koltukta uzun süre kalmanın da doğru olmayacağını düşünüyorum ve seçimi kazanma noktasında en rahat olduğum dönemde kongrede İl Başkan adayı olarak yarışmayacağım. 6 yıl bu görevi onurlu bir şekilde yaptım ve bununla gurur duyuyorum. Bu onuru ve gururu çocuklarıma ve torunlarıma miras olarak aktaracağım. Ben bu sorumluluğun bilincinde olarak bu görevi yürüttüm. Partim bana bu yetkiyi verirken onların başını yere eğdirmeyecek şekilde partimi en iyi ve en güzel yere getirmek için daha fazla mücadele vererek ve daha fazla çalışarak temsil ettim” şeklinde konuştu.

Partinin kendisini hangi göreve layık görürse o görevi yapacağını dile getiren Kiraz, “Ama il kongresinde İl Başkan adayı olarak yarışa katılmayacağım. Katılan arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Hem farklı kişilerin bu görevi yapması ve bu onurlu görevi tatması anlamında onlar için bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Bu fırsatı da partili arkadaşlarımıza vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu gün itibariyle 13 ilçede kongrelerin tamamlandığını aktaran Kiraz, “Bütün ilçelerimize demokratik biçimde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle bütün ilçelerin kongre sonuçları kesinleşti. Bütün İlçe Başkanlarımız mazbatalarını alarak göreve başladılar. Ben bu çerçevede daha önce İlçe Başkanlığı yapmış bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum partiye verdikleri katkılardan dolayı ve görevi devralan İlçe Başkanlarımıza ve yönetimlerine de başarılar diliyorum, partiyi yarınlara daha güzel bir şekilde taşıyacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

iha