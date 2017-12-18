CHP’de Kiraz’ı Yeniden Getirme Operasyonu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 13 İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin, bir süre önce kongrede aday olmayacağını açıklayan CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ı kongrede aday olmaya ikna ettiği bildirildi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kongrede aday olmayacağını ifade etmişti. CHP 13 İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri, Kiraz’ı yeniden aday olmaya ikna ederek, kendisini desteklediklerini ifade etti.

Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan CHP Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Hurşit Kuşçu, “Ülkemizde olup bitenleri hep birlikte görüyor ve izliyoruz. Bu süreçte CHP’nin Türkiye’yi yönetme heyecanı ve umudu olduğunu düşünüyoruz. Haktan, sevgiden, emekten, barıştan yana iktidar olabilmek için bu zor süreçte herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyoruz. Geleceğe umutla bakabilmek, umudu yarınlara taşımak için, kimseyi ötekileştirmeden, birleştirici olmak yerel siyasetin alt bileşenleri olarak Enver Kiraz’ın il başkanlığına aday olmasını talep ettik. Sayın başkanımızda kendisiyle konuştuğumuzda bunu kabul ettiğini beyan etti. Meclis üyeleri olarak Enver Kiraz’ın il başkanlığını destekliyoruz. Bizim için partide en onurlu görev, CHP’nin üyesi olmaktır. Onun haricindeki bütün görevler gelip geçicidir. Aday olacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

13 ilçe başkanı adına açıklama yapan CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Pektaş, “Bizim partimizde yani Türkiye’nin birleştirici gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde verimliliğin esas olduğunu her zaman ifade ettiğimizi belirtiyorum. Bu bağlamda mevcut il başkanımızın verimliliğin esas olduğu partimizde, partimize katacak halihazırda çok şeyinin olduğunu 13 ilçe başkanı adına açıklıyorum. Bu bağlamda her ne kadar kendisi il başkanlığına yeniden aday olacağını açıklamamış olsa da biz, 13 ilçe başkanı olarak kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmelerden olumlu netice almış ve kendisini ikna etmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda Cumartesi günü yapılacak olan kongremizde yeniden kendisini adayımız olarak gösteriyoruz ve kendisini desteklediğimizi açıklıyoruz. Cumartesi günü yapılacak olan kongrede Enver Kiraz yeniden 13 ilçe başkanının da adayıdır” diye konuştu.

Pektaş, bir gazetecinin ‘Yapmış olduğunuz bu açıklamayla, diğer adayların önünü kesmiş olmuyor musunuz? Demokrasilerde böyle bir şey var mı?’ sorusuna, “Biz, diğer insanlara ‘aday olmayın’ demedik. Sadece 13 ilçe başkanı olarak il başkanlığına aday olmadığını söyleyen bir arkadaşımızı ikna ettiğimizi, partimizde verimliliğin esas olduğunu ve bu kapsamda bizim için kişinin, kişilerin önemli olmadığını, kurumun esas olduğunu ortaya koyduk. Ayrıca yapmış olduğum açıklamada, diğer adayların aday olmasını engelleyici bir cümle kullandığımı zannetmiyorum. Bu kapsamda kimseye de bir yasak koymadık. Herkes tabi ki de aday olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye demokrasisinin kaynağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye demokrasisinin ana şalteridir. Biz, demokrasi adına örnek olacak bir partiyiz. Biz, Türkiye’yi tek partiden çok partili sürece taşımış olan lokomotif gücüz. Demokrasimize yeniden bir şeyler katmak adına biz bu açıklamayı yaptık” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com