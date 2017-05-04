Kırkpınar- Tohma Yoluna Asfalt

Kent merkezi başta olmak üzere Malatya’nın birçok noktasında yol çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçe sınırları içinde bulunan 5 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunu asfaltladı.

Grup yolunda altyapı çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 18 kilometre uzunluğundaki yolu sathi kaplama asfalt ile kapladı. Kırkpınar, Tohma, 306 konutlar, Duranlar, Ilıcak mahallelerinin ulaşımını sağlayan yol, uzun bir aradan sonra asfaltlanarak ulaşıma açıldı.

2.5 km yol açıldı

Bölgede geçtiğimiz yıllarda da çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi ilk olarak Kırkpınar mahallesini, Tohma mahallesine bağlayan 8 metre genişliğinde 2.5 kilometre uzunluğunda bir yol açmıştı. Tohma mahallesinde çevre düzenleme ve asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, son olarak bölgenin ulaşımını sağlayan en önemli grup yolunu asfaltladı.

Muazzam bir tablo ortaya çıktı

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ettiler.

Yol problemlerinin büyük bölümünün çözüldüğünü ifade eden vatandaşlar, “Büyükşehir Belediyemiz bölgemizin ihtiyaç duyduğu yol problemlerini bir bir çözdü. Kırkpınarı Tohma’ya bağlayan yolu açtı ve asfaltladı. Tohma mahallesinin çevresi bambaşka bir görünüme kavuştu. Kaldırımları yapıldı, aydınlatmaları takıldı, finişerle asfalt serimi yapıldı. Bu yıl ise bölgenin ulaşım yükünü çeken en önemli yolumuz asfaltlandı. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Muazzam güzel bir tablo ortaya çıktı” dediler.

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