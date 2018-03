Kırmızı Et Tedbirleri Geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili ciddi tedbirlerin yolda olduğunu belirterek üretici ve tüketici fiyatlarını dengeleyecek bir komitenin kurulacağını açıkladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, kırmızı ette yaşanan maliyet artışını önlemek, yerli etin kalitesini ve miktarını artırmak için çok ciddi tedbirlerin alınacağını dile getirdi. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Genel Başkanı Hüseyin Bozdağ ve beraberindeki heyetini kabulünde konuşan Bakan Eker, gıdada üretici ve tüketici fiyatları arasında oluşan farkın nedenlerini araştıran bir komite kurulacağını vurguladı.

Kabulde gıda fiyatları, kuraklık ve et üretimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Eker, gıda fiyatlarındaki artışının kuraklığa bağlanmasının doğru olmadığını belirtti. Enflasyon rakamlarına bakıldığında bunun nedeninin açıkça anlaşılacağını kaydeden Eker, “Üretici enflasyonu yüzde 6,3, tüketici fiyatlarının artış oranı ise yüzde 14. Arada 8 puan fark var. Bir yandan üretici kaybediyor bir yandan tüketici. Arada birileri bu zamdan faydalanıyor. Yani aracılar kazanıyor” dedi.

Çekirdek enflasyonun başka bir deyişle gıda dışındaki enflasyonun yüksek olduğunu altını çizen Eker, bu nedenle gıdayı enflasyonun tek sorumlusu tutmanın başka bir amaç taşıdığını belirtti. Türkiye’de kuraklığa rağmen ihtiyaç olan üretimin yapıldığını vurgulayan Eker, “Kuraklık ve zam haberleriyle piyasada spekülasyon yaratmaya çalışanlar var. Bunun için bu spekülatörleri dikkate almamak gerekiyor” dedi.

“HEM TÜKETİCİYİ HEM DE ÜRETİCİYİ KORUYACAK KOMİTE YOLDA”

Hem tüketiciyi hem de üreticiyi koruyacak bir komitenin kurulmasına karar verdiklerini söyleyen Eker, “Biz hükümet olarak gerek makro ekonomik gerek üretim politikaları kapsamında bir komite kurulmasına karar verdik. Oluşturulan komite, üretici ve tüketici fiyatları arasında oluşan zincirdeki halkalarda, nerelerde ne problem var, onları tespit edip gerekli tedbirleri alacak” diye konuştu.

“KURAKLIĞA RAĞMEN İÇ PİYASANIN GIDA İHTİYACINI RAHATLIKLA KARŞILADIK”

Kuraklığa rağmen Türkiye’nin ihtiyaç hissettiği tarım ürünlerinin tamamının yurtiçinden tarafından karşılandığını söyleyen Eker, “Kuraklık sadece bazı ürünlerde bir miktar düşme yaşanmasına neden oldu. Mesela hububatta düşme oldu. Türkiye’nin geçen seneki buğday üretimi 22 milyon tondu. Bu rakam cumhuriyet tarihinin rekoruydu. Yani geçen yıl kırılan rekora göre bir miktar düşme yaşandı. Buğday, mısır, çeltik, ayçiçeği gibi temel ürünlerde herhangi bir üretim sıkıntımız yok. Zam, kuraklık, don gibi haberlerle birileri malı götürdü” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞ YILLARDA ÜRETİMİNDE YAPILAN HATALARA DÜŞMEDİK”

Türkiye’de refahın artmasıyla birlikte insanların ete olan taleplerinin arttığını ifade eden Eker, et üretimini sürdürülebilir kılmak için hayvancılık alanında yeni reformların yolda olduğunu söyledi. Yeni politikaların hayata geçirilmesiyle birlikte besiciliğin daha karlı hale geleceğini söyleyen Bakan Eker, “Etin maliyetini azaltmadan verimli hayvancılık olmaz. Besicinin yaptığı işi daha karlı hale getirmek için eti etçi ırktan, sütü sütçü ırktan temin etmek gerekir” diye konuştu.

Geçmiş yıllarda et üretiminde düşülen hatalara kendilerinin düşmeyeceğini söyleyen Eker, iki konuda çok hassas davrandıklarını belirtti. Bunlardan ilkinin dışarıda et ucuz diye ithalat yapılmayacağını olduğunu söyleyen Bakan Eker ikincisinin ise geçmişte olduğu gibi Et Balık Kurumu’nun kapatılarak hayvancılığa darbe vurulmasına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Etteki maliyet artışına da dikkat çeken Eker, gerekli çalışmaların yapıldığını, öncelikli hedefin Türkiye’de yerli etin kalitesinin ve miktarının artırılması olduğunu vurguladı. Eker, uygulanan politikalar ve verilen teşviklerle, Türkiye’de 2002’de 10 milyon olan büyükbaş hayvan sayısının bugün 14.5 milyona, küçükbaş hayvan sayısının ise yaklaşık 40 milyon başa çıktığını vurguladı.

Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın ilk kez kendi dönemlerinde destekleme kapsamına alındığını belirten Eker, kayıt altındaki kırmızı et üretiminin 1 milyon tona ulaştığını söyledi.

“TOHUMLANAN ETÇİ HAYVANA 500 LİRA DESTEK”

Hayvancılıkta dönüşüm projelerinin devam ettiğini belirten Eker, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projesi kapsamında yer alan 35 ili, besi materyali üretimi için hibe desteği kapsamına aldıklarını kaydetti. Bölgelerde bulunan yerli süt ırkının etçi ırkla tohumlanmasına yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Eker, tohumlanan her etçi hayvana 500 lira destek vermeye başladıklarını da sözlerine ekledi.

“RUSYA’YA İHRACAT HABERLERİ FIRSATÇILARIN İŞİNE YARADI”

Rusya’ya ihracatın yapılacağına dair basında çıkan haberlere yönelik açıklamalarda bulunan Eker, Türkiye’nin kendi iç piyasasında sürekli büyüme içerisinde olduğunu ve Rusya’nın tüm pazarlarını karşılayacak ihracatın yapılamayacağını belirtti. İhracat konusunu çok titizlikle takip ettiklerini belirten Eker, “Rusya ile ticaret yapacağız diye 30 yıllık geleneksel eski müşterilerimizi bırakmayacağız. Rusya ile ihracat gündeme geldiğinde gıda fırsatçıları zam haberleriyle piyasaya çıktı ve böylece yine bu haberler fırsatçıların işine yaradı” açıklamasında bulundu.

YESİDEF Başkanı Bozdağ ise kendilerini kabul ettiklerinden dolayı Bakan Eker’e teşekkür ederek sektörle ilgili sorunları iletti.