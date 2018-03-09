Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı

Darendeli çiftçiler ve girişimciler, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemine ilişkin bilgilendirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Darende Kaymakamlığında, IPARD II üçüncü çağrı dönemine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Enver Hakan Zengince, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, TKDK tarafından sağlanan hibe desteklerinden Darendeli çiftçilerin yeterince yararlanmadığını, bu nedenle destek imkanlarını tanıtmak için böylesi bir toplantıya ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

IPARD II’de nisan ayında son bulacak üçüncü çağrı dönemi için hayvancılık ve turizmle alakalı projeler geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Zengince, “Girişimci hemşehrilerimizin hayvancılık, tarım ve turizm üzerine çeşitli projeleri var. Devletimizin verdiği yüzde 50 ile 70 oranında da desteği var. Onların mevcut iş ve tesislerinin büyütmesi için biz de kaymakamlık olarak bu hibelerden vatandaşlarımızın yararlanması için destek oluyoruz.” dedi.

TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç da IPARD’ın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edildiğini belirtti.

Tunç, Darende’ye daha önce büyük ve güzel projeler yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurularla ilgilidir. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektörleri kapsamında başvurular kabul edilecektir. Bu destek, kamu katkısı olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.”

Malatya‘nın kırsalda bulunan en büyük ilçelerinden biri olan Darende’nin, devlet desteği ile tarım ve hayvancılık üzerine yeni projeler üretmeye müsait olduğuna işaret eden Tunç, “Arzumuz, OSB de yatırım avantajlarına, TKDK’nın hibe desteğini alarak projelerin üretilmesi. Birden fazla alanda hibe desteği sunuluyor. Gelin hep birlikte bu desteklerden yararlanarak vatandaşlarımızın ve ilçemizin ekonomisine destek olalım.” dedi.