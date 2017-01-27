Kış Ortasında Salkım Salkım ‘Taze’ Üzüm

Malatya’nın Arapgir ilçesinin en önemli gelir kaynaklarının başında gelen üzümü bağlarından eylül ayında toplayan çiftçiler, atalarından miras kalan yöntemleri kullanarak kış ortasında salkımında taze üzüm keyfi yaşatıyor.

Üzüm bağları ve bölgeye has Köhnü üzümüyle nam salan Arapgir ilçesinde, birbirinden farklı 13 çeşit üzüm yetişiyor.

Siyah üzümleri dalında kurutarak piyasaya süren çiftçiler, Amasya üzümlerini de dayanıklılığı sayesinde salkımlarıyla “kara depo” adı verilen evlerinin yanında ya da altlarında kurulan mahzenlere asıyor.

Hiçbir teknolojik cihaz kullanılmadan, atalarından kalan tamamen doğal yöntemleri bugün de sürdüren çiftçiler, hem civardakilere hem de sipariş verenlere mayıs hatta nisan aylarına kadar salkımında taze üzüm keyfi sunuyor.

İlçeye bağlı Budak Mahallesi’ndeki üzüm üreticisi Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında teknoloji kullanmadan yaş üzümleri muhafaza ettiklerini söyledi.

Babasının ve dedesinin de üzüm üreticisi olduğunu aktaran Kaya, “Ben de çocukluğumdan bu yana üzüm üretiminin içindeyim. Ekim ayından üzümleri bağda hasat ediyoruz, burada getirip sapına bağladığımız iple asıyoruz. Babadan dedelerimizden böyle gördük, biz de devam ettiriyoruz.” dedi.

Yılda ortalama bin 500 kilo üzümü mahzenlerde taze olarak sakladığını kaydeden Kaya, “Üzümleri Elazığ, Ankara, Kayseri, Erzurum’a çok gönderirdik, şimdi ise daha çok İstanbul’a gönderiyoruz. Kilosunu 3 liraya satıyoruz. Yaklaşık bin 500 kilo üzümü bu şekilde satıyorum. Biz buraya kara depo diyoruz. Üzümlerin doğallığını çok güzel muhafaza ediyor. Üzümler canlı kalıyor, herhangi bir bozulma olmuyor. Benim depomda üzümler nisan ayına kadar kalabiliyor.” diye konuştu.

– “Özel olarak gelen ya da siparişle alan var”

Çiftçi Mehmet Topal da üzümüyle tanınan Arapgir ilçesinde Köhnü, Aşık Beyazı, Amasya ve Tanebi gibi çeşitlerin yetiştiğini söyledi.

İlçede eylülde başlayan üzüm hasadının ekimin ilk haftalarına kadar sürdüğünü aktaran Topal, üzümlerin özelliklerine göre kurutularak, pekmez yapılarak ya da depoda muhafaza edilerek kış aylarında kullanıldığını ifade etti.

Amasya üzümünün depolamaya elverişli olduğunu kaydeden Topal, “Toplanan üzümler, bu depolara alınıyor. Mayıs ayına kadar da depolarda saklanabiliyor. Depolarda saklanan üzümlerimiz genellikle Ankara ve İstanbul’a gidiyor. Özel olarak gelip üzüm alan ya da siparişle üzüm alan var.” ifadelerini kullandı.

Arapgir’de ahşap evlerin birçoğunda hasattan sonra üzümlerin depolandığı mahzenlerin bulunduğunu dile getiren Topal, şu bilgileri aktardı:

“Evlerde en az 100-150 kilo üzüm var. Üzümleri salkım saplarından asarak muhafaza ediyor ve gelen misafirlere ikram ediyorlar. Soğuk hava deposunda, kükürt ve hiçbir ilaç kullanmadan üzümlerimizi muhafaza ediyoruz. Üzümler mayıs ayının sonuna kadar da buralarda muhafaza edilebiliyor. Üzümlerimizi organik olarak muhafaza ediyoruz. Malatya kayısısı ve Arapgir üzümüyle bilinir.”

HABER- FOTO: Orhan YOLDAŞ, Emrah GÖKMEN,- AA