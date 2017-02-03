Kış Yarısı Şenliği Yaptılar

Malatya’nın Hekimhan ilçesin Hasançelebi Mahallesinde, geleneksel “Kış Yarısı” şenliği düzenlendi.

Şenlikten önce 3 gün boyunca kapı kapı dolaşarak mahallelilerden erzak toplayan gençlerin getirdikleri buğday, un, bulgur gibi malzemelerle, mahallede kurulan kazanlarda “Kış Yarısı” aşı yapıldı.

Kostümler ve renkli kıyafetler giyen gençlerin halay çekip gösteriler yaptığı şenlikte, pişirilen “Kış Yarısı” aşı mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturdu.

Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, şenlikte yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin ilçe kültüründe önemli yeri olduğunu belirtti.

Şenlik ile birlik ve beraberliğin pekiştirildiğini vurgulayan Efendioğlu, “Bu tür etkinlikler kültürlerimizi tanıtma açısından fırsat oluyor. Kış Yarısı, yıllar öncesine dayanan bir etkinlik. Demek ki yıllar önce yapıldığına göre bizim kültürümüzden gelen bir eğlence şekli. Bu güzel organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ise yapılan etkinliğin, zenginliklerinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Bu tür etkinliklerin Anadolu’da çeşitli zamanlarda yapıldığını aktaran Millioğulları, “Biz de kışın ortasında kutluyoruz. Bu etkinlikte ‘Biz işi emeği gördük, işi bitirdik. O zamanın mal sahiplerinden bir hediye alalım’ düşüncesiyle yapılan bir gelenekmiş. Bu geleneğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Emeği geçen gençlerimize, Hasançelebi Mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Programa CHP İlçe Başkanı Kadir Sarıbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Halk Eğitim Müdürü Zeki Çakar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AA