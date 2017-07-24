“Kısa Zamanda Eksiklerimizi Gidermek Zorundayız”

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig hazırlıklarını Düzce’deki Topuk Yaylası’nda sürdürüyor. TFF 1. Lig ekibi Boluspor ile bir hazırlık karşılaşması oynayan sarı siyahlılar, hazırlık maçları kapsamında eksiklerini de gideriyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un 10 numarası Nacer Barazite’nin de katıldığı kamp çalışmalarını, kulüp başkanı Adil Gevrek ile futbol şube sorumlusu Burak Çakır’da takip ediyor. Sportif direktör Ali Ravcı’dan bilgiler alan başkan Gevrek, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile sık sık bir araya geliyor.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, takıma önemli oyuncuları kazandıracaklarını ifade ederek, bu oyunculardan bir tanesinin Nacer Barazite olduğunu belirtti.

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Gevrek, “5 transfer daha yapacağız. Bu transferlerin hepsi önemli isimler olacak. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz” dedi.

Hazırlık karşılaşmalarıyla takımın eksiklerini gören teknik direktör Ertuğrul Sağlam da, bu doğrultuda takıma 3 ya da 4 oyuncu daha istediğini dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, “Lige de çok fazla zamanımız kalmadı. Kısa zaman içerisinde bu eksiklerimizi gidermek zorundayız. Çalışıyoruz, çocuklarda sağ olsunlar iyi niyetle çalışıyorlar. Ama bir taraftan hala içeride eksiğimiz var. Oyun kalitesini yükseltmemiz lazım. Defansif olarak takım halinde sıkıntılarımız var. Ofansif üretkenlik noktasında sıkıntılarımız var. Kadro kalitesini yükseltmemiz lazım. Halen 3-4 tane çok iyi oyuncuya ihtiyacımız var. Bunları da bu kadar kısa zaman içerisinde halletmeye çalışacağız” dedi.

Kulüp başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmaları noktasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile kampta bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı. Sağlam’ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetimin, kısa süre içerisinde bomba isimleri açıklamaya hazırlandığı öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi