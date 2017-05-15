Kısacık’ın Kitabı Satışa Çıktı

Malatyalı Gazeteci Yazar Raşit Kısacık’ın yazdığı “DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE İŞKENCENİN TARİHİ” adlı kitabı tüm kitapçılarda satışa çıktı.

Kitapseverler tarafından ilgi gören İşkencenin Tarihi adlı kitap Ozan Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Kitabın arka kapak tanıtım yazısı şöyle:

“İşkence, psikolojik veya fiziki olarak, korkutma, konuşturma, itiraf ettirme, caydırma, öç alma, , cezalandırma, üçüncü şahısları ya da gruba göz dağı verme, sindirme veya bilgi toplama aracı olarak bilinçli şekilde, insanlara ağır acı çektirmekte kullanılan her türden eylemlerdir.

“İnsanoğlu’nun yerleşik düzene geçişinden itibaren Hz. İsa’ya, Eski Roma, Yunan, İnka, Asur, Sümer ve Mısır olmak üzere, Avrupa Engizisyon mahkemelerine, Latin Amerika ülkelerinden Asya bozkırlarına, Hitler Almanya’sından İngiliz kolonilerine, Çin’den SSCB’ye, özellikle yazarın bizzat tanık olduğu 12 Mart, 12 Eylül askeri darbelerinde Selimiye Kışlası, Harbiye Merkez Komutanlığı, Mamak, Diyarbakır, Silivri ve Metris zindanlarına, Ebu Garip ve Guantanamo cezaevlerinden, Ortadoğu ülkelerine, halen yaşanmakta olan Irak ve Suriye cezaevlerine, hala ”Demokrasi getiriyorum” diyerek tarihin en ağır işkencelerini uygulayan sözde demokrasinin beşiği olarak görülen ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Portekiz, İspanya, eski Sovyetler Birliği, şimdiki Rusya, İtalya, Savak, CIA, Mossad, MI6 başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin istihbarat teşkilatlarının işkence dolu karanlık dönemlerine kadar tüm ülkelerin kitlesel işkencelerini, yöntemlerini ve aldıkları sonuçları dahil tüm detayları belgesel nitelikteki bu kitapta görüp tanık olacaksınız.

Raşit Kısacık bu kitabı ile ilgili olarak “Geçmişten günümüze baktığımızda, işkence lekesi olmayan tek bir ulus,tek bir devlet, tek bir etnik grup ya da tek bir dinsel yapı yoktur. Hiçbir ülke benim tarihimde işkence olmamıştır” diyemez. Hele hele demokrasi havarisi kesilen günümüz ülkelerinin tarihi en ağır işkence örnekleri ve kitlesel ölümlerle doludur. 17 ülkenin Ankara Büyükelçiliğinden aldığım bilgi ve destek, yüzlerce kaynaktan elde edilen bilgiler ışığında hazırladığım bu kitapta,hemen hemen her ülkenin işkencelerini, nedenlerini, yöntemlerini ve sonuçlarının yer yer detaylarını okuyup, işkencenin gerçekten en büyük insanlık suçu olduğunu ve hiçbir kişiye, gruba ve ulusa yarar getirmediği görüp sizlerde lanetleyeceksiniz…”

Bülten- malatyahaber.com