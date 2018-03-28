Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Ataköyspor’un başkanı Ali Topal, “Kısıtlı bütçemize rağmen başarılı bir sezon geçirdik” dedi.

Topal, Ataköyspor olarak Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne renk kattıklarını dile getirdi.

Ligi Demirspor’u 4-3 yenerek üçüncü sırada tamamladıklarını hatırlatan Topal, “2017-2018 Malatya 1.Amatör Küme maçlarında Play-off maçları sonunda Malatya üçüncüsü olarak maçlarımızı tamamladık. Bizimle beraber üst sıralar için mücadele eden takımların tamamı ya belediye ya müessese ya da ilçe takımlarıydı. Biz ise bir mahalle takımı olarak kısıtlı bütçeyle ligde mücadele ettik ve buna rağmen başarılı bir sezon geçirdik” dedi.

Topal, Ataköyspor olarak ligde iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu başarıdan dolayı büyük özveri gösteren takım kaptanımız Murat başta olmak üzere tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Takımın hem hocalığını hem de ağabeyliğini yapan İbrahim Civan, Ali Baloğlu ve Salih Yıldız ile takıma maddi ve manevi yardımlarda bulunan dostlarımıza, köylülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gelecek sezonda da aynı başarıyı yakalamak istiyoruz.”

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com