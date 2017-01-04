“Kıskançlık Güvensizlikten Kaynaklanır”

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi iş birliğinde düzenlenen kadın bilinçlendirme programları aralıksız devam ediyor.

Melekbaba mahallesinde düzenlenen programda “Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı” konusu anlatıldı. Konferansa Melekbaba mahalle sakinleri ve sunumlarını yapmak üzere Aile Uzmanı/Sosyolog Sümeyye Abacı katıldı.

Kıskançlığın sevilen birinin başkasıyla paylaşılmasına katlanamamak olduğunu dile getiren Aile Uzmanı Sosyolog Sümeyye Abacı, kıskançlığın doğuştan geldiğini ve yaşamın her döneminde görüldüğünü ifade etti. Abacı, “Kıskançlık temelde güvensizlikten kaynaklanır. Çocukta bebeklikten itibaren anneye karşı temel güven duygusu oluşmadıysa bu da kıskançlığa neden olur” dedi.

Sümeyye Abacı, kardeş kıskançlığında çocuklarda yemek yememe, alt ıslatma, sinirli tavırlar sergileme ve anneden ayrılmak istememe gibi davranışların görülebileceğini belirtti. Abacı, “Kardeş doğmadan önce çocuklara aileye yeni bir üyenin geleceğini, evdeki ortamın her zamankinden daha heyecanlı veya daha karışık olacağını ve eve daha çok misafirin geleceğini anlatırsak çocuk psikolojik olarak daha hazırlıklı olacaktır” dedi.

Çocuklarda kıskançlığı engellemek için aşırı ilgi ve sevginin de zararlı olduğunu söyleyen Abacı, kıskançlığı engellemede çocuklarla birlikte ortak faaliyetler yürütmenin ve büyük çocuğa kardeşi ile ilgili küçük sorumluluklar vermenin önemli olduğunu vurguladı.

Konferansa katılan Melekbaba mahalle sakinleri aile içerisinde yaşanan kıskançlık sorunlarını dile getirerek Aile Uzmanı Sümeyye Abacı’dan çözüm önerileri aldılar.

Bülten