Kitap Fuarı Açıldı

Malatya Valiliği ve Malatya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Malatya 2. Anadolu Kitap Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Malatya Belediyesi yanında bulunan fuar çadırında gerçekleştirilen Malatya 2. Anadolu Kitap Fuarı’nın açılış töreninde konuşan Vali Vasip Şahin, Malatya’nın 2. Anadolu Kitap Fuarı ile bir ziyafet sofrası açtığını ifade ederek, “Malatya, ismine Anadolu’yu da ilave ettiği kitap fuarının ikincisini düzenliyor. İnşallah bu hem ilimizin, hem de ülkemizin ilim ve fikir dünyasına bir nebzede olsa katkı sunacaktır” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, Malatya’nın “Malatya Okuyor” kampanyasıyla önemli kazanımlar elde ettiğine dikkat çekerek, “Anadolu Kitap Fuarı inşallah ebediyen devam eder. Önümüzdeki yıllar biraz daha artarak, her geçen gün gençlerin daha fazla okuma oranına sahip olur” diye konuştu.

Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Malatya Belediyesi olarak kültür ve sanat faaliyetlerine her geçen yıl daha büyük pay ayırdıklarını kaydederek, şunları söyledi: “Kültür ve sanat anlamında ayırmış olduğumuz bütçenin, ben gerçekten yetersiz olduğunu düşünüyorum ama, şehrin önceliklerini sıralayarak, kültür ve sanata ayırdığımız bütçeyi her yıl iki katına çıkarıyoruz. Şehirler hangi yatırımı alırsa alsın, eğer içerisinde kültürel bir anlayış yoksa, hedeflemiş olduğumuz medeniyet seviyesinden uzaklaşacağımız anlamına geleceğini de çok iyi biliyoruz.”

Malatya 2. Anadolu Kitap Fuarı’nın onur konuğu yazar Rasim Özdenören ise, okumaya zaman ayrılması gerektiğini vurgulayarak, “Siz okumaya zaman ayırmadıkça okuma ve kitap orada durur ve okumaya fırsat bulamazsınız. Dolayısıyla okumaya boş zaman ayırmak değil, bütün zamanlarımızı değerlendirebilmek için kendimizi okumaya tahsis etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Milli Eğitim İl Müdürü Mehmet Bulut da, Malatya’nın kitapla barışık ve kitaba yatkın olduğunu söyledi. Malatya’nın okuyan ve okumayı seven bir şehir olduğuna değinen Bulut, çocuk ve gençlerin fuar ortamında kitaplarını okudukları yazarlarla bir araya gelme fırsatı yakalayacaklarını ve bunun kendilerine daha büyük değerler katacağına inandıklarını belirtti.

Malatya Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Nalçacı ise, Türkiye’de yayıncılığın ciddi anlamda zenginleştiğini ifade ederek, “Bütün zorluklarına ve sıkıntılarına rağmen bugün Türkiye’de her zamankinden daha çok kitap yayınlanıyor. İşte bu güzel gelişmeler bizleri onurlandırıyor” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Malatya 2. Anadolu Kitap Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 267 yayınevinin katıldığı fuarda 140 ulusal yazar, 11 televizyoncu ve gazeteci ile 26 Malatyalı yazar yer alıyor. “Barışın Dili Okumaktır” sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen fuar, 5 Mayıs’ta sona erecek.