Kitap Fuarı Hazırlığı.. 275 Yayınevi, 300 Yazar Katılacak

Malatya Valiliğinin katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek olan ‘Ah Kudüs’ temalı Malatya Anadolu Kitap Fuarı 28 Nisan’da kapılarını açacak. 275 yayın evi ile 320 yazarın katılacağı fuar 9 gün sürecek ve 6 Mayıs’ta sona erecek. Yoğun ilginin olduğu belirtilen fuarda 30’a yakın yayın evine yer verilemediği ifade edildi.

7.Malatya Anadolu Kitap Fuarı için Vali Ali Kaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın da katıldığı istişare toplantısı Ramada Otel’de yapıldı.

Vali Kaban: Malatya kitap fuarında büyük başarı sağladı

İstişare toplantısında konuşan Vali Ali Kaban, kitap fuarlarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin zor olduğunu söyleyerek, 2012 yılından bu yana her geçen gün çıtayı yükselterek kitap fuarını devam ettiren Malatya’nın bu anlamda büyük başarı sağladığını söyledi. ‘Malatya insanına böylesi bir fuarı hem büyüterek hem de 7.’sine ulaşacak kadar sürdürerek devam ettirmesinde büyük bir başarı sağladığını, bunun küçümsenmeyecek bir başarı olduğunu düşündüğünü’ belirten Vali Kaban, “Çevre vilayetleri başta olmak üzere, ülkemizin değişik bölgelerinde görüyoruz. Ancak bu çapta büyüklüğe ulaşamıyor veyahut da sürekli olamıyor. Bazen de ikisi bir arada olamıyor. Hem çapı büyüyemiyor, hem de süreklilik kazanmıyor. Bu fuarı baştan düşünerek 2012 yılından bugüne büyük bir gayretle devam ettiren ve buna emeği geçen bütün geçmişten bugüne emektarları burada saygıyla anmak istiyorum. Zira öğrenmenin en önemli aracı olarak yazının bulunmasından sonra kitap veya kitap benzeri materyal her zaman çok değerli olmuştur. Ben bu anlamda Malatya’mızın okumaya, düşünmeye, entelektüel anlamda bilgi üretmeye olan merakını ve bu konuda buna destek veren bütün sivil toplum örgütleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yılki temasının Kudüs olmasının da ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Vali Kaban “400 yıl boyunca yönettiğimiz topraklara yönelik bir hasret var. O 400 yıl içerisinde sağlanmış olan barış içinde birlikte yaşama ukdesine bir hasret var ve artık bir işgal altında olan ve sadece bir basit bir ideolojinin devamcısı olarak sürdürülmek istenen bugünki değeri küçültülmüş, oysaki 3 dinin kutsalı olan ve 3 dinin o kutsalına değer olarak artık devam ettirilmesi gereken bir hasret var. o anlamda Kudüs hiç kimsenin insafına bırakılacak bir mekan değil. Orası bütün kutsal dinlerin merkezi, mekanı” diye konuştu.

Çakır: 275 yayınevi, 320 yazar katılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, 9 gün sürecek fuara 275 yayınevi ve 320 yazarın katılacağını belirterek “9 gün sürecek Kitap Fuarı ile kültür haftasına dönüşecek” dedi. Malatya Kitap Fuarının Türkiye’nin iddialı kitap fuarlarından biri haline geldiğine vurgu yapan Başkan Çakır, kitap okumanın önemine değinerek “Bizim amacımız Malatya’da okumayı artırabilmek, öğrencilerimizin kitapla ve kitapların yazarlarıyla buluşmak, o çocuklarımızın dünyasında büyük bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Yine Kent Konseyimizin öncülüğünde okumaya-yazmaya meyilli öğrencilerimizi yazarlarla buluşturarak inşallah yazar olacak çocuk kapsamında da yardımcı olmak” dedi.

Başkan Çakır, fuara katılacak yayınevi yazar ve diğer etkinliklere ilişkin şu bilgileri aktardı:

“5 bin metrekare alanda başladığımız kitap fuarımız şu anda 12 bin metrekarenin üzerine çıkacak kapasiteye geldi. 275 yayınevi katılıyor. 30’a yakın yayın evine de ilgiden dolayı yer veremedik. 320 yazarımız da geleceklerini teyit ettiler. 320 imza etkinliği düzenlenecek. Yazarlarımızla, öğrencilerimiz buluşuyor. Okullara yazarlarımızın ziyareti ilçelerde dahil olmak üzere 200’ün üzerinde yazarlarımız okullara giderek orada öğrencilerimizle buluşmuş olacak. Aynı zamanda okul-yazar buluşmasında 35 okur-yazar buluşması gerçekleşiyor. Bu süre içerisinde yine 75 konferans, söyleşi ve paneller gerçekleştirilecek. Biz yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Valiliğimizin emirlerine inşallah bu sene de 60 binin üzerinde öğrencimiz kitap fuarına gelmiş olacaklar. Bu sene 300 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. Bu da kitap fuarımıza Malatya’nın dışından da katılımcı olacağını gösteriyor.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com