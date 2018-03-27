“KİT’lerdeki 70 Bin İşçi Ne Olacak?”

CHP’li Ağbaba, KİT’lerde çalışan 70 bin işçinin kadroya alınmamasını eleştirerek, “Yeri gelince Türkiye’yi dünya’nın en büyük ekonomileri arasında gösterenler, 70 bin KİT işçisine kadro bulamadı.Türkiye’yi ayırdılar, şimdi de taşeron işçiler arasında ayrım yapıyorlar” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kamu İktisadi Teşekkülleri’nde (KİT) çalışan 70 bin işçinin kadroya alınmamasını bir kez daha gündeme getirdi. Ağbaba, “Basının karşısına geçip ‘Taşerona kadro sorununu kökten çözüyoruz’ diyen yetkililer, Karayollarında, PTT’de, KİT’lerde çalışan taşeronları görünce ne yapacaklar? Böyle kökten çözüm mü olur? Yeri gelince Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında gösterenler, 70 bin KİT işçisine kadro bulamadı.Türkiye’yi ayırdılar, şimdi de taşeron işçiler arasında ayrım yapıyorlar. Verilen tüm sözlere rağmen, kamuda taşeron işçi çalışmaya devam ederse, hükümetini sözünün hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Siz taşeron sorununu çözemeyeceksiniz ama bu halk AKP sorununu kökten çözecek” dedi.

AYLARDIR YAPILMAYAN DÜZENLEME SON HAFTAYA BIRAKILIR MI?

Hükümetin kamuoyu baskısı arttıkça, ‘KİT’lerdeki çalışanlara Hazine’nin kadro vereceğini açıklayıp, ardından ipe un serdiğini kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Taşerona kadro işlemleri 3 Nisan’da tamamlanmış olacak. Aylardır yapılmayan düzenleme son 1 haftaya mı sığdırılacak? Karayollarında çalışan işçiler iş bırakarak, KİT’lerde çalışan işçiler basın açıklamaları yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Kamuda çalışıp asıl işi yaptıklarını dillendiriyorlar ama hükümet bu haklı talepleri duymamakta direniyor. Binlerce kişinin gelecek umutlarını iki dudağının arasında görenler, er yada geç bunun hesabını verecektir” dedi.

EL ARABASINI GÖSTERDİ,AMA ELENDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, taşeron işçilere yapılan mülakatlarda yaşanılan sorunları da ele alarak, “Çalışma Bakanı mülakat sınavıyla ilgili ‘Kimsenin gözü korkmasın’ demesine rağmen bazı belediyelerde işçilerin yarısının mülakatta elenmesi skandaldır.Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden olan ANFA’ya bağlı taşeron şirketlerde çalışan işçiler mülakat sınavında deyim yerindeyse kıyıma uğramıştır.Sınava giren 1041 işçiden 467’si başarısız; 574’ü başarılı sayılırken, sınavın göstermelik olduğu dillendirilmektedir.‘El arabasını göster’ diye soru sorup, gösteren işçinin elendiği, 100’den fazla peyzaj mimarı ve ziraat mühendisinin, “İhtiyacımız yok” denilerek kadroya alınmadığı sınavla ilgili en kısa sürede inceleme yapılmalı, işçilerin itirazları dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

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