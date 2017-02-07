“Kız Kurusu Gül Hanım” Cuma Sahnelenecek
Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) yeni bir oyun sahneleyecek. Kız Kurusu Gül Hanım adlı oyun, 10 Şubat Cuma günü saat 19.00’da seyirciyle buluşacak
Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda sahnelenecek tiyatro oyunu, ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olacak. Federico Garcia Lorca’nın “Kız Kurusu Gül Hanım” adlı eseri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM)’nin Usta Öğreticilerinden Hatice Görgeç tarafından tiyatroya uyarlandı.
Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde yürütülen tiyatro etkinlikleri kapsamında 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 19.00’da sahnelenecek tiyatro oyununa tüm vatandaşlar davet edildi.
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