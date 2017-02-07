You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.


Opel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

“Kız Kurusu Gül Hanım” Cuma Sahnelenecek

“Kız Kurusu Gül Hanım” Cuma Sahnelenecek
  • 07.02.2017
  • 0

Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) yeni bir oyun sahneleyecek. Kız Kurusu Gül Hanım adlı oyun, 10 Şubat Cuma günü saat 19.00’da seyirciyle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda sahnelenecek tiyatro oyunu, ücretsiz olarak tüm vatandaşlara açık olacak. Federico Garcia Lorca’nın “Kız Kurusu Gül Hanım” adlı eseri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM)’nin Usta Öğreticilerinden Hatice Görgeç tarafından tiyatroya uyarlandı.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde yürütülen tiyatro etkinlikleri kapsamında 10 Şubat 2017 Cuma günü saat 19.00’da sahnelenecek tiyatro oyununa tüm vatandaşlar davet edildi.

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."