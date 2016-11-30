Adana’da Kız Yurdunda Facia: 12 Ölü

Adana’nın Aladağ ilçesinde bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi dumandan zehirlenerek ve yanarak hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Sinanpaşa Mahallesi’ndeki 3 katlı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda akşam 19.25 sıraların henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve orman işletmesi ekipleri müdahale etti.

Yangın sırasında içeride bulunan öğrencilerden bazıları paniğe kapılarak birinci ve ikinci kat pencerelerinden atlayarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Atlama sonucu vücudunda kırıklar oluşanlar ile dumandan etkilenen öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın saat 21.00 sıralarında söndürüldü.

Sinanpaşa Mahallesi’ndeki 3 katlı Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda akşam çıkan yangında, yurt müdürü Cumali Genç’in kızı Sare Betül Genç, görevli Fatma Canatan, öğrenciler Sema Nur Aydoğdu, Gamze Bagir, Bahtınur Baş, Nurgül Pertlek, Tuğba Aydoğdu, Sümeyye Yetim, Cennet Karataş, Sevim Köylü, İlknur Maden ve Zeliha Avcı hayatını kaybetti.

Yaralarak hastaneye kaldırılan 22 kişinin ismi ise şöyle:

“Görevliler Gülsüm Çelik, Sümeyye Tanrıverdi, Merve Mete, siviller Ayşe Genç, Elif Deniz, Veysel Dede, Abdi Fersak, Emin Alakaş, öğrenciler Gülcan Bagir, Nefise Sarıkaya, Hafize Sultan Deniz, Zeynep Sevde Deniz, Zeynep Sena Özkan, Yasemin Kara, Emine Pertlek, Sema Karataş, Sedat Topbaş, Şule Altun, Fatma Zehra Altun, Rabia İnce, Nurcan Yılmaz, Neslihan Aydoğdu, Fadime Yetim ve Büşra Güneş”

Yangında hayatını kaybedenlerin ilçeye bağlı Kışlak, Köprücük ve Karahan mahallelerinde oturduğu tespit edildi.

Öğrencilerden Merve Dilara Gölükçü ile Hacer Manıt’ın ise izinli oldukları öğrenildi.

“Yangının çıkış sebebi elektrik kaynaklı olabilir”

Bu arada, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ta olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada 54 öğrenci kapasiteli yurtta 34 kişinin bulunduğunu söyledi. Yangında 11’i öğrenci 1’i öğretmen 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Vali Demirtaş, aralarında yangına müdahale eden vatandaşların da bulunduğu 22 kişinin de yaralandığını vurguladı.

Demirtaş, yangının çıkış nedeninin ise elektrik kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

“Yangın merdiveninin kapısı içerden kilitliymiş”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’de, televizyon kanallarında yaptığı açıklamada, “Yangın merdivenin kapısı içeriden kilitliymiş. Çocuklar çıkmayı başaramamış” dedi. Sözlü, hayatını kaybeden çocukların cansız bedenlerinin yangın merdiveninin yanında bulunduğunu söyledi.

Adana İtfaiye Daire Başkanı Fatih Durukan, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Alpgedik ise yangının zemin katta çıktığını, kısa sürede alevlerin yükseldiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım’da, Adana Valisi Demirtaş’ı arayarak kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden yangın dolayısıyla bölgeye gelerek incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Adana, iha