Kız Yurdu’nda Yangın, 5 Öğrenci Hastanelik
Malatya’da özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan küçük çaplı yangında 1 kız öğrenci hafif yaralanırken, 4 kız öğrenci dumandan etkilendi.
Olay; saat 00.10 sularında Çevreyolu üzerinde Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki özel bir kız öğrenci yurdunun 4. katındaki odada çıktı. Yangının ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri kısa sürede olay yerine giderek, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdüler.
Dumandan etkilenen öğrenciler Numana Aliyeva, Melike Sönmez, Elif Acar ve İrem Demirtaş ile kolundan hafif yaralanan Ayşe Didem Haz, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle kendilerini dışarı atan öğrenciler büyük panik yaşarken yaklaşık yarım saatlik söndürme işleminin ardından yeniden yurda girdiler.
Yangının öğrencilerin kaldığı odada elektrik prizinden ya da elektronik cihazından çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha- AA