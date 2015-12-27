Kız Öğrencilerin Taciz İddiası
Yurtta kalan kız öğrencileri taciz ettiği öne sürülen kişi, şikayet üzerine yakalandı.
İddiaya göre; taciz ile suçlanan 27 yaşındaki Ö.K.’nin, öğrenci yurdunda kalan kızları sözle taciz ettiği bildirildi. İnönü Üniversitesi’nde temizlik şirketinde çalışan Ö.K (27) isimli zanlının, kız öğrencilerin şikayetçi olmasıyla yakalandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ö.K.’den dört kız öğrenci şikayetçi oldu.
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