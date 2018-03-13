Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün Terörle Mücadele (TEM) Şubesi eski müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkan Yardımcısı olarak atandı.

-FETÖ ile etkin mücadele

Malatya Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaparken, Malatya’da 15 Temmuz darbe girişiminin engellenmesi, darbe girişimcisi olan general ve subayların karargahtan gözaltına alınması ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasının çözülmesinde önemli görevler üstlenen Hakan Yıldırımoğlu, 15 Temmuz’dan bir süre sonra Ankara TEM Şube Müdürü olarak atanmıştı. Ancak kardeşinin kullandığı hattan ByLock çıktığı iddiası üzerine pasifize edilerek Polis Akademisi’nde görevlendirilmişti.

-“Suç işlenmediğinden beraat”

Yıldırımoğlu’nun FETÖ’den tutuklanan kardeşi Furkan Yıldırımoğlu’nun, kullanıcıların telefonlarına kendi istekleri dışında ByLock yükleyen ve FETÖ/PDY’nin bir tuzağı olduğu ortaya çıkan Mor Beyin kumpası mağdurlarından biri olduğu anlaşılmıştı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 1 yıl tutuklu yargılanan Furkan Yıldırımoğlu, Mor Beyin mağduru olduğu ortaya çıkınca 29 Aralık 2017 tarihinde tahliye edilmiş ve hakkında beraat kararı verilmişti.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hükmünde; Furkan Yıldırımoğlu hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 232 /2-b maddesi kapsamında “Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması” nedeniyle beraat kararı verildiği belirtilmişti.

-TEM Daire Başkan Yardımcısı oldu

Kardeşine yönelik ‘Mor Beyin’ kumpasının ikincil mağduru olan Hakan Yıldırımoğlu Emniyet Genel Müdürlüğü’nde “TEM Dairesi Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirildi. TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ise 15 Temmuz gecesi darbecilerin tuzağa düşürerek başından vurulmuş ve koruması ise şehit edilmişti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com