Kızı İlk Kez Oy Kullandı

Vali Vasip Şahin, 12.Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oyunu Cengiz Topel Ortaokulunda kullandı.

Eşi Şeyma Şahin ve kızı Zeynep Şeyda Şahin ile birlikte oy kullanmaya gelen Vali Şahin sandık görevlilerine ‘kolay gelsin’ dileklerini ilettikten sonra oyunu kullandı, eşi ve kızı da oylarını kullandıktan sonra kızının ilk kez oy kullandığını belirtti. Zeynep Şeyda Şahin ilk kez oy kullandığını ve bununda ilk kez direkt halk oylaması ile yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine denk geldiğini belirterek hayırlı olmasını diledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, bu seçimin doğrudan vatandaşlar tarafından yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu belirterek, “Malatya’mıza, Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diliyorum, İnşallah en güzel netice ile en güzel sonuçlar alınmış olur, Türkiye’nin hayrına, coğrafyamızın hayrına bir sonuç çıkmış olur. Şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.

Seçim güvenlikleri ile ilgili olarak da “Seçim güvenlikleri ile ilgili tedbirlerimizi almıştık, daha öncede sizlerle de deklare etmiştik, şu ana kadar çok ciddi bir olay olmadı. İnşallah akşama kadar da olmaz, zaten Malatya seçim olgunluğu noktasında çok iyi sınav veren bir il, burada herkes iradesini çok özgürce ve hür bir biçimde baskı altında kalmadan yansıtabiliyor. Malatya’mız o olgunluğu yaşayan bir il dolayısı ile bir sorun beklemiyoruz ama en ufak bir ihtimale karşıda tedbirlerimizi almış durumdayız.” dedi.