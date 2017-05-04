Kızılay’a Kan Bağışı

Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli ‘Haydi Kan Bağışına’ kampanyasına kan vererek destek oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Fuaye salonunda düzenlenen kampanyaya çalışan personel yoğun ilgi gösterdi. Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut’ta kampanyaya kan vererek destek verdi. Projenin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten İl Müdürü Bulut, “Her an kana ihtiyacımız olabilir. Kan vermek hem toplum için, hem de vücudumuz için oldukça önemlidir. Kan bağışı yapmak, acil durumlarda kan lazım olan hastaların hayatını kurtardığı gibi, kan veren kişinin vücut sağlığı bakımından da hayati önemi vardır. İnsan hayatı ve sağlığı için bu kadar önemli olan kan ve kan ürünlerindeki açığın kapatılması, kontrollü kan kullanımının yaygınlaşması gerekir” diye konuştu.

iha