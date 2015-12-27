Kızılay’dan Filistin İçin Kampanya

Gazzedeki ihtiyaç sahiplerinin acısını dindirmek amacıyla bölgeye yönelik yardım çalışmaları aralıksız sürdüren Türk Kızılayı, Filistin halkının acılarını dindirmek için yardım kampanyası başlattı.

‘Cep telefonlarından 2868’e boş SMS göndererek 5 TL yardım yapabilirsiniz…’

Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali Kızılay Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısı ile Şimdi de Gazze Sınavı isimli yardım kampanyasının startını verdi. Filistin Büyükelçisi Nebil Marufunda katıldığı toplantıda Küçükali ayrıca bölgedeki durum ve Kızılayın yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali Gazze’de yaşananların insan kaynaklı ve kabul edilemez bir ”dram” olduğunu ifade ederek, ”Maalesef, Filistin’de uzun yıllardır insan kayaklı bir afet vardır. Daha önce de Irak, Sudan, Gürcistan ve Lübnan’da aynı şekilde yaşanmıştır” dedi.

Gazze Halkı Türk Halkının Yardımlarını Bekliyor

Gazze’de insan onurunu kıran bir durum olduğunu belirten Küçükali, acı ve gözyaşının her geçen gün arttığını, saldırılarda en çok kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillerin zarar gördüğünü söyledi.

Bölgede yaşayanların günlerdir saklandıkları yerden çıkamadıklarını, aç ve susuz kaldıklarını dile getiren Küçükali, ”Gazze halkı, Türk insanının gözüne bakmakta ve yardım beklemektedir” diye konuştu.

Küçükali; Uluslararası Hukuk İşletilmeli, Sürekli ve Güvenli İnsani Yardım Hattı Açılmalı

Küçükali, Türk Kızılayı’nın Gazze halkının yanında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

”Çatışmalar, bir an önce durdurulmalı, insani yardım hattı açılmalı, uluslararası hukuk işlemeli, Cenevre Sözleşmesi gereği siviller koruma altına alınmalı ve Kızılay’ın yardım hakkı engellenmemeli.

Bölgedeki korunmasız siviller olan kadınlara ve çocukları psikososyal destek verilmeli. Türk Kızılayı olarak, bu desteğin verilmesi için bir grup uzman gönderdik. Bu destek, diğer sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklenmeli.

Ayrıca, sağlık malzemesi bulunmayan bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme temin edilmeli. Bunun için iş dünyası, sanat, spor ve medya camiasını sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz.”

Küçükali, Türk Kızılayı’nın, bölgeye gönderdiği yardımların dışında ”Şimdi de Gazze Sınavı” sloganıyla, bölgeye gıda, ilaç ve giyecek yardımı yapılabilmesi için kampanya başlattığını söyledi.

Yardımlarınız İçin

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, tüm bankalardaki Kızılay yardım hesaplarına para yatırabileceklerini, cep telefonlarından 2868‘e boş SMS göndererek 5 TL yardım yapabileceklerini ve ”www.kizilay.org.tr” adresinden bağışta bulunabileceklerini belirten Küçüklali, ayrıca ”Alo 168 Türk Kızılayı Ücretsiz Danışma ve Bağış” hattından bilgi alınabileceğini söyledi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden Kampanyaya Destek

Toplantıya katılan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Bedrettin Cömert, Türk Kızılayı’nın kampanyasına destek verdiklerini belirterek, ”Türk çiftçileri adına Kızılay’a ait 3 TIR’ı gıda paketleri ile dolduracağız. Kurumumuzda da kampanya başlattık. Buradan elde edilenleri Kızılay aracığıyla bölgeye ulaştıracağız” dedi.

Filistin Büyükelçisi Maruftan Kızılaya Teşekkür

Basın toplantısında konuşan Filistin Büyükelçisi Nebil Maruf da, Türk Kızılayının ve Türk halkının Filistin halkını hiçbir dönem yalnız bırakmadığını dile getirerek Türk Kızılayına teşekkür etti. Türk Kızılayının bölgeye sürekli ve düzenli insani yardım malzemesi gönderdiğini belirten Maruf, Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf, İsrail’in Gazze’ye saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, Filistin’de yaşananlar silahsız halka karşı yapılan bir terördür. Nazi saldırısı gibi barbarcadır. İsrail, Filistin halkına yönelik tam bir yok etme savaşı içindedir. Söz veriyoruz, İsrail zafere ulaşamayacak ve biz kendi toprağımızda kalacağız” dedi. Saldırılarda bebeklerin ve kadınların öldüğünü, sivil halkın hedef alındığını dile getiren Maruf, şimdiye kadar eğitim kurumları, camiler, evler, bakanlık binaları olmak üzere birçok yerin yok edildiğini anlattı..

Bölgedeki Kızılay Ekiplerinin Yardım Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Genel Başkan Küçükali’nin konuşmasının ardından, Türk Kızılayı ekibinin Mısır Refah Kapısı’ndaki yetkilisi Sinan Derindere ve Kudüs sorumlusu Aydın Özdemir ile telefon bağlantısı kurularak, bölgedeki son durum hakkında bilgi alındı.

Derindere, Refah Sınır Kapısı’nın ardında sürekli bomba sesleri duyduklarını, ambulansların sürekli Gazze’ye giriş çıkış yaptığını anlattı.

Sağlıkla ilgili yardımları buradan yaptıklarını belirten Derindere, ”Türk Kızılayı olarak Filistin halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız çalışıyoruz. Bir sahra hastanesi açılması için araştırma yapıyoruz” diye konuştu. Özdemir de Kudüs tarafından gıda ve battaniye yardımı yaptıkları söyledi.