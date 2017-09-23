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Malatya Haber -

Kızıldaş Pazarı Ziyaret Etti

Kızıldaş Pazarı Ziyaret Etti
  • 24.09.2017
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Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilçede kurulan pazar yerini inceleyerek, esnafla sohbet etti.

Esnafa hayırlı işler dileyen Kızıldaş, alışverişine gelen vatandaşlara da sohbet etti. Kızıldaş, ayrıca pazar esnafı ile vatandaşların sorunlarını da dinledi.

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak insan odaklı hizmet ürettiklerini belirten Kızıldaş, “Halkımızla her fırsatta iç içe oluyoruz. Hem pazar esnafımızın hem de vatandaşlarımızın bir araya geldiği pazar yerleri de halkımızla buluşmamız açısından önemli. Gezilerimizin amacı eksiklikleri yerinde tespit etmek. Bütün çabamız Arguvan’ın en ücra köşesine hizmet götürmek ve hizmeti hissettirmek. Her bir vatandaşımız bizim için çok değerli.” dedi.

AA

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