Kızıldaş STK Temsilcileriyle Buluştu

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan mahalle (köy) derneklerinin başkanları, derneklerin yöneticileri ile bir araya geldi.

Malatya’da gerçekleştirilen toplantıya Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Belediye Meclis Üyesi Murat Yıldız, Arguvan olan hemşerimiz ve aynı zamanda Ortak Değer Malatya Derneği Başkanı Ergün Kılıç, Armutlu Derneği Başkanı Cemal Ağdağlı, Bozan Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Öztürk, Çavuşlular Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah Genç, Malatya Eymirliler Derneği Başkanı Bektaş Özalp, Arguvan Eymirliler Derneği Başkanı Mustafa Turgut, Dolaylılar Derneği adına Habip Özdemir, Kızıklılar Derneği Başkanı Asgar Acar, Yukarı Sülmenliler Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Akbaba katıldı.

Toplantıda konuşma yapan ve Arguvanlıların birlik ve beraberliğinin önemine değinen Başkan Kızıldaş, “Sivil Toplum Örgütlerini önemsiyoruz. Çalışmalarına, etkinliklerine hep katılmaya çalışıyoruz. Arguvan adına söz sahibi olan sivil toplum örgütlerimizin görüşleri bizler için çok önemli. Bu tür toplantıları düzenleyerek yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerimiz için görüş alış verişinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Arguvan’da önemli bir değişim olduğunu belirten Başkan Kızıldaş, şöyle devam etti: “Yıllardır süre gelen heyelan sorunu 2 yılda çözülerek, Arguvan merkezinin riskli olmayan alan olarak kayıtlara geçmesi bizleri çok mutlu etti. Heyelan çalışmaları devam ederken yapılması planlanan projeleri belediye olarak askıya almıştık. Olumlu neticelenen heyelan ile gelen güzel haberle birlikte çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.” dedi.

Arguvan’a yatırımları devam ettireceklerini ifade eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş “İlk olarak çok amaçlı Kültür Merkezi inşaatına başlandı. Diğer yapılmasını planladığımız Konut, Sanayi Sitesi, Hayvan Pazarı, Arguvan Şehir Merkezi girişinde genişletme ve peyzaj gibi çalışmalarımızın proje altyapısını hazırlayarak 2017 yılı içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Arguvan’a hizmet etmekten çok mutlu oluyorum. Toplantıya katılarak sizlerle teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Toplantıda Dernek yöneticileri ayrı ayrı söz alarak görüşlerini önerilerini ve sorularını Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a ileterek fikir alışverişinde bulundular. Derneklerin temsilcileri Arguvan’a yapılan hizmetlerden Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve ekibinin yapmış oldukları çalışmalar ile mahallelerine ulaştırılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

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