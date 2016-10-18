Kızılkaya Elazığ’da Sunum Yapacak

Elazığ’da yapılacak Türk Basın Tarihi Uluslar arası Sempozyumuna Malatya Gazeteciler Cemiyetini temsilen Nezir Kızılkaya (fotoğrafta) katılarak “Malatya Yerel Basını” hakkında bir sunum yapacak.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman, komşu il Elazığ’da Valilik, Belediye ve kurumların işbirliğiyle 19-21 Ekim 2016 tarihlerinde Fırat Üniversitesi kongre merkezinde yapılacak Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumuna Malatya Gazeteciler Cemiyeti olarak katılacaklarını belirterek, “Cemiyetimiz Araştırmalar Görevlisi ve Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya bu sempozyum da 27 Mayıs 1960 Darbe sürecinde Malatya Yerel basını konulu bir sunum yapacaktır. Ayrıca sempozyum da Malatya Basın tarihi adlı kitabımız da konuşmacılara verilecektir” dedi.

Karaduman, Malatya basınını ülke genelinde yapılan tüm etkinliklerde en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade etti.

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