Kızın Başına Silahı Dayamış!..

Beydağı Mahallesinde, arkadaşlık teklifini reddeden kızın çalıştığı yere silahlı baskın yaptığı ve kafasına silah dayadığı öne sürülen şahıs polis tarafından aranıyor.

Polisten verilen bilgiye göre; olay Beydağı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesindeki bir sağlık kabininde meydana geldi. 20.30 sıralarında polise başvuran 20 yaşındaki Z.B. adlı şahıs, işyerinde iken V.G. adlı şahsın geldiğini, burada çalışan 16 yaşındaki F.K. adlı genç kızı dışarıya çağırdığını, kızın çıkmaması üzerine içeriye girip silahını çeken şahsın, haraketlerde bulunarak silahı F.K.nın kafasına dayadığını anlattı. F.K.ya tokat adan zanlının, kızın ağlaması üzerine masayı tekmeleyip ayrıldığını anlatan Z.B., şahsın F.K.ye arkadaşlık teklif ettiğini, ancak kızın kabul etmemesi nedeniyle bu olaya kalkıştığını ifadesinde anlattı.

Polis, bu iddia üzerine kayıplara karışan V.G. adlı şahsı aramaya başladı.