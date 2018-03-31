Kızını ve 2 Kişiyi Yaralayan Baba Serbest

Parkta oturan kızını ve yanında bulunan iki kişiyi tabanca ile ateş açarak yaralayan baba sevk edildiği adli makamlarca serbest kalırken, yaralılardan 2’si tedavilerinin ardından taburcu edildi, bir kişinin tedavisi ise sürüyor.

Olay; 30 Mart Cuma günü akşam saatlerinde Çöşnük Mahallesi Çöşnük Kavşağı yakınlarında Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki bir parkta meydana gelmişti. Emekli olduğu öğrenilen 63 yaşındaki E.K., 26 yaşındaki kızı P.K.ile 31 yaşındaki M. N. ve 36 yaşındaki Ş.S. adlı şahıslara tabanca ile ateş ederek yaralanmalarına yolaçmıştı. Ağır yaralanan M.N. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, yaraları daha hafif olan P.K. ve Ş.S. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmışlardı.

Olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanan baba E.K., Asayiş Şubesi’ndeki sorgusunun ardından Cumartesi günü Adliye’ye sevk edildi. Baba E.K., adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, yaralılardan P.K. ve Ş.S. tedavilerinin ardından taburcu edilirken, tedavisi süren M.N.’nin ise hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Adli soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Olay yeri (iha)