Final

Final

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Arion

Malatya Haber -

Kızlar 3 Puanla Döndü

Kızlar 3 Puanla Döndü
  • 11.12.2017
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Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ikinci haftasında deplasmanda Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor takımı ile karşılaştı.

Adıyaman Mansur Yardımcı Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Nebi Almacı, Mustafa Boyraz, Alper Karalar hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, baştan sona iyi mücadele ettiği karşılaşmayı 3-1 kazanarak, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün gollerini 6.dakikada penaltından Berfin Fırat, 32.dakikada Gözde Uçar, 90+2.dakikada frikikten Burcu Çakır kaydetti.

Takımın orta saha oyuncusu Gözde Uçar, ligdeki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, galibiyet serisi yakalayıp, Play-Off’a kalmak istediklerini söyledi.

Uçar, iyi bir takım olduklarına dikkat çekerek, “Lige 1 puanla başlamıştık. Bu nedenle Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıktık. İyi mücadele ettik ve 3-1’lik skorla 3 puanı almasını bildik” dedi.

Genç oyuncu, ligde iki haftada 2 gol attığı için mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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