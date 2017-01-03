Kızlar Futbolda İzollu Birinci

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Genç Kız ve Erkekler Liselerarası Futbol Turnuvası sona erdi. Kızlarda İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi, erkeklerde Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi birinci oldu.

Yeşiltepe Spor Kompleksinde 19 Aralık’ta başlayan turnuvanın final maçı, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi arasında yapıldı.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı, maçta Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesini 1-0 yendi.

Şampiyon takımın antrenörlüğünü yapan beden eğitimi ve spor öğretmeni Abbas Görgün, bölge elemeleri için çalışmalara şimdiden başlayacaklarını belirterek, hedeflerinin Türkiye çapında başarı elde etmek olduğunu belirtti.

Bu arada erkeklerde ise sıralama şöyle gerçekleşti:

1- Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

2-Malatya Spor Lisesi

3-Şehit Gökhan Ertan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

4-Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ve Okul Müdürleri verdi.

Birinci olan ekipler, bölge gruplarında Malatya’yı temsil edecekler.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE,

AA- Yeni Malatya Gazetesi