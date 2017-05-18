Kızlar Gelecek Sezona Hazırlanıyor

Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün defans oyuncusu İkranur Sarıgül ile Buse Uçan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Malatya’nın tek bayan futbol kulübü olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, iki sezon üst üste Play-Off’a kalma başarısı gösterdi.

Bu sezona 2. Lig hedefiyle başlayan mavi kırmızılılar, istediği sonuçları alamadı ve hedeften uzaklaştı. Ligi en iyi yerde bitirmek isteyen Malatyalı bayanların hedefi, gelecek sezona iyi hazırlanarak hedeflerine ulaşmak.

“BU SEZON İSTEDİĞİMİZİ YAPAMADIK”

Takımın defans oyuncusu İkranur Sarıgül, bu sezonun kendileri için istedikleri gibi geçmediğini ifade etti.

Sarıgül, sezona iyi başladıklarını ancak gerisini getiremediklerini belirterek, “Bu sezon iyi değiliz. Kazandığımız maçlarda vardı ama şansız puan kayıpları yaşadık. Ama oynadığımız takımlar güçlü. Biz, bu sezon altyapıdan A takıma geçen arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz” dedi.

Takım olarak çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Sarıgül, şunları söyledi: “Biz sadece bu yıl için futbol oynamıyoruz. Gelecek sezonları da düşünüyoruz. Takım olarak yılmadan yolumuza devam ediyoruz.”

Başarılı defans oyuncusu, bu sezon istedikleri sonuçları elde edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, “Şuanda istediğimiz düzeyde değiliz. Biz, grubu lider tamamlamak istiyorduk. Çünkü iki yıl üst üste Play-Off’ta yer almıştık. Hedefimiz 2. Lige yükselmekti ama bu sezon istediğimizi başaramadık. Bu sezonu gelecek sezona hazırlık olarak görüyoruz. Daha rahatız. Ligi en iyi şekilde tamamlayıp, gelecek sezona en iyi şekilde hazırlanacağız” diye konuştu.

“AKIL OYUNUMUZU GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIK”

Takımın başarılı defans oyuncusu Buse Uçan ise bu sezon takım olarak düşük bir performans sergilediklerini kaydetti.

Uçan, her maçta iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirterek, “İlk başlarda antrenmanlarda kötüydük. Sonradan düzelmeye başladık. İdmanlara asıldık. Bazı maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık ama bizim amacımız her zaman iyi futbol oynamak oldu. Olabildiğince gol atmaya çalıştık ama şansımız yaver gitmedi. Gol atamadığımız içinde oyun içerisinde akıl oyunumuzu geliştirmeye çalıştık. Pas yaparak oyunda kalmaya çalıştık. Bu sezon bu şekilde geçti. Artık önümüzdeki sezona bakacağız” dedi.

“HEDEFİM MİLLİ FORMAYI GİYMEK”

Milli takımla antrenmanlara çıkan Uçan, gelecek hedeflerine ilişkin ise “Benim ilk hedefim tabi ki milli takımda forma giymek. Türkiye’yi milli formayla temsil etmek istiyorum. Bunun içinde elimden geleni yapıyorum, en iyi şekilde çalışıyorum. Hocalarım bana büyük bir destek veriyor. Ek idmanlar yapıyorum. Okulda ve evde de idman yaparak boş zamanları en iyi şekilde değerlendiriyorum. İnşallah hedeflerime ulaşacağım. Milli takımdan sonra beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi