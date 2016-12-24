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Malatya Haber -

Kızlar Malatya’da Mağlup

Kızlar Malatya’da Mağlup
  • 24.12.2016
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Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor’a 4-1 mağlup oldu.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Turgay Demir, Abdullah Tataroğlu, Murat Yiğit hakem üçlüsü yönetti. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, rakibi karşısında istediği mücadeleyi ortaya koyamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün başkanı Doğan Çelebi, futbolcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını ancak mağlubiyete engel olamadıklarını ifade etti.

Çelebi, bu sezon altyapı ağırlıklı bir kadroyla ligde mücadele ettiklerini belirterek, “Kadromuzdan birçok as futbolcu gitti. Yerlerine transfer yapamadık. Bu sezon altyapıdan yetişen futbolcularımızın ağırlıklı olduğu bir kadroyla grupta mücadele ediyoruz. Çocuklarımız ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyuyor” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi

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