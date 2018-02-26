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Malatya Haber -

Kızlar Play-Offa Veda Etti

Kızlar Play-Offa Veda Etti
  • 26.02.2018
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Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup ekiplerinden Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında Diyarbakır ekibi Makamspor ile 2-2 berabere kalarak Play-off’a veda etti.

Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Deniz Sercan Akgül, Mehmet Kaya, Fırat Öztürk hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşma öncesi 20 puanla ikinci sırada bulunan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında Makamspor ile 2-2 berabere kaldı.  Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün gollerini Seda Erdem ile Nilay Feyza Bağca kaydetti.

Sarı siyahlılar, Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Kulübü’nün maça çıkmaması sonrası Diyarbekirspor’un haftayı 3 puanla kapatmasının ardından üçüncü sıraya geriledi ve elindeki Play-off biletini rakibine vermiş oldu.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, ligi üçüncü sırada tamamlayarak, Play-off şansını kaçırdıklarını ifade etti.

Çelebi, Makamspor karşısında iyi mücadele etmelerine karşın kendilerine 3 puanı getirecek golü bulamadıklarını belirtti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonu 21 puanla üçüncü sırada tamamladı. Sarı siyahlılar, 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet alırken, 29 gol atıp, 9 gol yedi.

Yeni Malatya Gazetesi

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