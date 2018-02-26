Kızlar Play-Offa Veda Etti
Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup ekiplerinden Malatya Bayanlar Spor Kulübü sahasında Diyarbakır ekibi Makamspor ile 2-2 berabere kalarak Play-off’a veda etti.
Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Deniz Sercan Akgül, Mehmet Kaya, Fırat Öztürk hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşma öncesi 20 puanla ikinci sırada bulunan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında Makamspor ile 2-2 berabere kaldı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün gollerini Seda Erdem ile Nilay Feyza Bağca kaydetti.
Sarı siyahlılar, Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Spor Kulübü’nün maça çıkmaması sonrası Diyarbekirspor’un haftayı 3 puanla kapatmasının ardından üçüncü sıraya geriledi ve elindeki Play-off biletini rakibine vermiş oldu.
Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, ligi üçüncü sırada tamamlayarak, Play-off şansını kaçırdıklarını ifade etti.
Çelebi, Makamspor karşısında iyi mücadele etmelerine karşın kendilerine 3 puanı getirecek golü bulamadıklarını belirtti.
Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonu 21 puanla üçüncü sırada tamamladı. Sarı siyahlılar, 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet alırken, 29 gol atıp, 9 gol yedi.
Yeni Malatya Gazetesi