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Final

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Malatya Haber -

Kızlar Sezona Puanla Başladı

Kızlar Sezona Puanla Başladı
  • 04.12.2017
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Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9. Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor, sahasında Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kaldı.

  2017-2018 sezonu Türkiye Kadınlar 3. Ligi müsabakaları başladı. 9.Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında Diyarbekirspor’u konuk etti. Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Mehmet Ildız, Muhammed Enes Aybay, Emre Furkan Yiğiter hakem üçlüsü yönetti.

  Malatya Bayanlar Spor Kulübü karşılaşmada Hatice Yıldırım, Nilay Feyza Bağca, Buse Uçan, Gülşen Özdil, Seda Erdem, Fadime Özbey, Selinay Çaybaşı, Ayşegül Sarıkaya, İkranur Sarıgül, Burcu Çakır, Berfin Fırat on biriyle mücadele etti.

  Mücadelede Burcu Çakır’ın golüyle 1-0 öne geçen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 2-1 geriye düştü. Sarı siyahlılar, Gözde Uçar’ın golüyle 2-2’lik eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

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