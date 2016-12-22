Kızlar Voleybol Sona Erdi
Malatya’da Genç Kızlar Voleybol’da dereceye giren okullar belli oldu.
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı faaliyet programında yer alan, 12-22 Aralık 2016 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapıldı.
Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Müdürleri tarafından verildi. Dereceye giren okullar ise şöyle:
Genç Kızlar
- Turgut Özal Anadolu Lisesi
- Doğanşehir Anadolu Lisesi
- Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi
- Özel Malatya Doğa Anadolu Lisesi.
Yeni Malatya Gazetesi- iha
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
3. ve 4. olan takımların fotoğrafları var 1 ve 2. olan takımların fotoğrafları yok.