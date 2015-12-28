Kızlara Ceza Yok

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Malatya Bayanlar Spor Kulübü hakkında maçın hakeminden istediği ek rapor sonrası, kulübe herhangi bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK), Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor maçında, ‘talimatlara aykırı harekette bulunulması’ gerekçesiyle, maçın hakeminden ek rapor istenmesine karar vermişti.

AFDK, 78 sayılı toplantısında almış olduğu karar neticesinde, Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi 7. Grup’ta 4 Mart’ta Malatya Bayanlar Spor Kulübü ile Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor arasında oynanan karşılaşmada, Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün ‘talimatlara aykırı harekette bulunduğuna’ hükmetti. Alınan karar gereği, maçın hakemi Kürşat Duyu’dan ek rapor istedi.

Bunun yanı sıra kulüp sporcusu Kumsal Çolak ve kulüp idarecisi Seda Nur Ünal hakkında da ek rapor istenmiş ve gerekli raporların ulaşmasının ardından bir toplantı yapılmıştı.

-Yanlışlık olduğu gerekçesiyle itiraz ettiler-

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, “Malatya Bayanlar spor-K.Maraş Anadolu Gençlik spor müsabakası esame listesinde 1918603 lisans numaralı 14 numaralı İlknur Keleş yazılı iken 2 yıldır hiçbir müsabakada oynamayan lisansı bile çıkartılmamış.1918605 lisans numaralı Kumsal Çolak’ın müsabaka listesinde adı geçtiği söylenmektedir. Olayın asıl nedeni müsabaka hakeminin yanlışlıkla başka bir lisans numarası girerek esame listesindeki isim listesine bakmadan rapor etmesinden kaynaklanmaktadır. Hakeminde bu yanlışlığı kabullenip esame listesi eline geçtiğinde gerekli ek raporu hazırlayacağı tarafımıza bildirilmiştir. Esame listesine bakarak gerekli düzeltmenin yapılmasını arz ediyoruz” dilekçesiyle itirazda bulundu.

-AFDK kararını açıkladı-

Ek raporların ve itiraz dilekçesinin ellerine ulaşmasının ardından AFDK kararını verdi.

AFDK tarafından gönderilen evrakta, “Futbolcularınızdan Kumsal Çolak hakkında isnat edilen eylemin işlenmediği anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına, hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına, idareciniz Seda Nur Ünal hakkında isnat edilen eylemin işlenmediği anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına, hakkındaki idari tedbirin kaldırılmasına, ayrıca kulübünüz hakkında isnat edilen eylemin işlenmediği anlaşıldığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir” denildi.

ARŞİV FOTO: Malatya Bayarlar Spor Kulübü’nün bir maçı (Mavi formalılar Malatya)