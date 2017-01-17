Kızlarda Kötü Gidiş Sürüyor

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, deplasmanda Sivas Gazi Lisesi Spor’a 5-1 mağlup oldu.

Sivas Fuar Alanı 2 Nolu Sahada oynanan karşılaşmayı Alpaslan Eraslan, Mert Cansız, Utku Unutmaz hakem üçlüsü yönetti.

Sivas Gazi Lisesi Spor sahaya Ümmühan Susuz, Şerife Hazırbulan, Zeynep Soyguncu, Ayşe Kırışkuzu, Hatice Küçükyıldız, Edanur Aykan, Kader Şimşek, Figen Naçar, Safiye Pınarbaşı, Tuğba Doğan, Ayesel Şimşek on biriyle sahaya çıktı. Malatya Bayanlar Spor Kulübü ise Şeyma Yıldırım, Ayşegül Sarıkaya, Burcu Çakır, Buse Uçan, Melisa Akdeniz, Nilay Feyza Bağca, Fadime Özbey, İkranur Sarıgül, Selinay Çaybaşı, Berfin Fırat, Gülşen Özdil on biriyle mücadele etti.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, mücadelenin 5’nci dakikasında Melisa Akdeniz’in golüyle 1-0 öne geçti. Sivas Gazi Lisesi Spor, 10’ncu dakikada Figen Naçar ile 1-1’lk eşitliği sağladı. Sivas ekibi, 41’nci dakikada Edanur Aykan ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı 2-1 Sivas Gazi Lisesi Spor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Sivas Gazi Lisesi Spor, 73’ncü dakikada Şerife Hazırbulan’ın golüyle durumu 3-1’e taşıdı. Sivas ekibi 74’te Figen Naçar ve 87’de Aysel Şimşek’in golleriyle maçı 5-1 kazandı.

Grup’ta bir maçı eksik olan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 7 maçta 10 puan topladı ve haftayı 8’nci sırada tamamladı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin 10’ncu haftasında 22 Ocak Pazar günü 12.00’da Yıldırım Beyazıt Şafakspor ile Malatya’da karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Gazetesi