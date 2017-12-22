Kızlarda ve Erkeklerde Spor Lisesi Şampiyon

Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Futbol Müsabakaları oynanan final müsabakasıyla sona ererken, erkeklerde ve kızlarda Malatya Spor Lisesi şampiyon oldu.

4 – 21 Aralık tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Kompleksi 3 Nolu futbol sahasında yapılan Okullar Arası Gençler Kız – Erkek Futbol Müsabakaları sona erdi.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 – 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Gençler Kız – Erkek Futbol Müsabakaları oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 3 numaralı futbol sahasında yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Okul Sporları İl Temsilcisi Sinan Alkış, okul idarecileri, tertip komitesi üyeleri Yalçın Sincer, Gökhan İleri, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç ödül töreninde yaptığı konuşmada, “İl Müdürlüğü olarak spora, futbola katkı sağlayan başta velilerimize, müsabakalara katılan sporcularımıza, emek veren beden eğitimi öğretmenlerine, antrenörlere ve okul idarecilerine teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonlar hem sosyalleşme, hem de spora teşvik noktasında büyük önem taşır” dedi.

Gençler Kız – Erkek futbol kategorisinde Malatya’da dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu:

Genç Erkekler: 1-Malatya Spor Lisesi, 2-Özel İbni Sina Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 3-Özel Malatya 2.Osb.Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, 4-Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi,

Genç Kızlar: 1-Malatya Spor Lisesi, 2-İzollu Çok Programlı Lisesi, 3-Tecde Anadolu Lisesi, 4-Malatya Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi.

iha