Kızların Rakibi Gelmeyince..

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün üçüncü haftadaki rakibi Elazığ Bordo Atletik Spor karşılaşmaya gelmedi.

Ligin üçüncü haftasında Pazar günü 13.00’da Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanması gereken Malatya Bayanlar Spor Kulübü-Elazığ Bordo Atletik Spor karşılaşması, Elazığ ekibinin maça gelmemesi nedeniyle oynanmadı.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü sporcuları ile hakemler Mehmet Ildız, Hakan Adıyaman ve Mehmet Can Alkan karşılaşmada hazır bulundu. Hakem heyeti bir süre bekledikten sonra karşılaşmayı bitirdi.

Elazığ Bordo Atletik Spor, ligin ilk haftasında Makamspor ile ikinci haftasındaki Diyarbekirspor karşılaşmalarına da çıkmamıştı. 3 puan silme cezası alan Elazığ ekibi, ligde 3 hafta üst üste karşılaşmaya çıkmadı.

Grup’ta üçüncü haftayı maç yapmadan geçen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, iki maçta topladığı 4 puanla haftayı ikinci sırada tamamladı. Sarı siyahlılar ligin 4.haftasında 24 Aralık Pazar günü sahasında grubun 9 puanla lideri Şanlıurfa Gençlik Spor’u konuk edecek.

“RAKİBİMİZ MAÇA GELMEDİ”

Malatya Bayanlar Spor Kulübü Başkanı Doğan Çelebi, rakipleri Elazığ Bordo Atletik Spor’un karşılaşmaya gelmediğini ifade etti.

Çelebi, ligin üçüncü haftasında sahalarında Elazığ Bordo Atletik Spor ile oynayacakları karşılaşmada kendilerinin hazır bulunduğunu kaydederek, “Rakibimiz grupta ilk iki hafta karşılaşmalara çıkmadı. Bizimle oynayacakları karşılaşmaya da gelmediler. Hakem bir süre bekledi ve maçı bitirdi” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi