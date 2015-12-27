“Klasik Çekememezlik!.”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, CHP’li Veli Ağbaba’nın Bakan Veysel Eroğlu’nun Malatya’daki açıklamalarına yönelik değerlendirmelerine, yaptığı bir açıklama ile yanıt verdi. Bakanlığın Basın Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sn. Milletvekilimiz iline hizmet getirilmesinden öte polemik ve demagoji ile işi yürütmenin peşindedir. ” denildi.

Ağbaba’nın, bakanın Malatya’da yeni şeyler söylemediği, daha önceki yıllarda verdiği müjdeleri tekrar müjdelediği, bazı açılış ve temel atmaların ise mükerrer olduğuna ilişkin eleştirileri üzerine, bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

“Malatya’daki basın basın yayın organlarında, CHP Malatya Milletvekili Sn. Veli Ağbaba’nın açıklamalarına dayanarak, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Malatya programı ile alakalı gerçeği yansıtmayan bazı haberler yer almıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Sn. Veli Ağbaba, Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 2012 yılında müjde olarak açıkladığı projeleri, geçtiğimiz hafta sonu Malatya programında tekrar müjde olarak ilan ettiğini iddia etmiştir.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 20 Ekim 2012 tarihindeki Malatya ziyaretinde Bakanlığımızca gerçekleştirilecek 23 adet projeyi müjde olarak açıklamış, geçtiğimiz cumartesi günü de 7 adeti bu müjdeler arasında bulunan toplam 12 adet tesisin temelini atmıştır.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Malatya programı kapsamında 2012 yılında verilen 23 müjde dışında ayrıca 91 Milyon TL’ye mal edilecek 19 adet yeni projenin daha müjdesini kamuoyuna açıklamıştır. Dolayısıyla 19 adet müjde içinde 2012 yılında müjde olarak ilan edilen tek bir proje yoktur.

Sn. Milletvekilimiz Veli Ağbaba, eğer programlara katılsaydı hangi programda hangi müjdelerin verildiğini, daha önce verilen müjdelerin hangi safhalarda olduğunu, hangi tesislerin temelinin atıldığını net olarak görürdü.

Sn. Milletvekilimiz iline hizmet getirilmesinden öte polemik ve demagoji ile işi yürütmenin peşindedir.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Bakanlığı süresince Malatya’da üç kez program gerçekleştirmiştir. Bu üç ziyarette de Malatya’ya büyük yatırımlarla gelmiştir.

Sn. Veli Ağbaba, Sayın Bakanımızın son iki programının ardından bu şekilde açıklamalarda bulunmaktadır. Maksadın Malatya iline daha fazla hizmet gelmesinden öte klasik çekememezlik olduğu izlenmektedir.

Malatya’ya yapılan hizmetleri ve Sn. Milletvekilimizin açıklamalarının takdirini Malatya’nın kadirşinas ve vefakar halkına bırakıyoruz.

Saygılarımızla.”