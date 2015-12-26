KOBİ Kredisi Anlaşması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO ) ile Halkbank arasında, işadamı ve KOBİ’lere yönelik kredi anlaşması düzenlenen törenle yenilendi.

MTSO Salonu’nda düzenlenen kredi anlaşması yenileme protokol töreninde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak geçen yıl bu protokolu Halkbank ile imazlamıştık. Bir yıl dolduğundan yeniden gündeme alıp, yeniden protokol imzalıyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile de müşterek çalışan Halkbank’a yabancı olmadıklarını belirten Erkoç, “Ülkenin gelişmesi noktasında önem arz eden KOBİ’lere yardımcı olan Halkbank, sanayicilerimize uygun şartlarda kredi verecek” ifadelerini kullandı.

Halkbank Bölge Koordinatörü Metin Öztürkcan da konuşmasında, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalara diğer müşterilere kıyasla daha avantajlı kredi verdiklerini ve 36 aya kadar limiti 500 bin YTL olmak üzere nakit kredi kullandırma imkanı sunduklarını dile getirdi.

KOBİlere turizm, tarım, imalat ve teknoloji sektörüne yönelik kredi çeşitleri sunduklarına dikkat çeken Öztürkcan, “İki yıl ödemesiz dönemli 84 ay orta ve uzun vadeli proje kredisi ve azami 60 aya kadar bir yıl ödemesiz dönemli finansal destek kredisi de kullandırılacak” dedi.