“KOBİ’ler Güçlendikçe Ekonomimiz Büyüyecek”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli birer unsuru olarak işlevlerini yerine getirdiğini ve ülkenin ekonomik büyümesinde katkı sağladığını ifade etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında rehinli taşınır sicilinin kurulması ve sicil hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin protokol, Bakanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı.

Toplam girişimlerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerin en çok ticaret sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Tüfenkci, “KOBİ’lerimiz istihdamın yüzde 73,5’ini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,1’sini ve cironun yüzde 62’sini oluşturmaktadır. 2015 yılındaki ihracatın yüzde 55,1’i yine KOBİ’lerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. KOBİ’ler güçlendikçe ekonomimizde büyüyecektir.” dedi.

İşletmelerin finansal kuruluşlardan krediyle kaynak sağladığına dikkati çeken Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Kredi karşılığı talep edilen teminatlar, KOBİ’lerin finansmana erişiminde önemli zorluklar oluşturmaktadır. KOBİ’lerin sermaye yapıları ağırlıklı olarak taşınır varlıklardan oluşmakta, buna karşın finansal kuruluşlar tarafından talep edilen teminatların kahir ekseriyeti taşınmaz varlıklardan meydana gelmekte. Bakanlığımızca yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde işletmeler ile finansal kuruluşların talep ve beklentileri birbiriyle örtüşmediğini görmekteyiz. Bakanlık olarak, KOBİ’lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin olarak geçtiğimiz aylarda çok önemli bir düzenleme yaptık. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu TBMM’de yasalaştı. İnşallah yasa 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hem yürürlüğe girecek, hem de işler hale gelecek.”

Finansmana erişimde alternatif unsurlar

Kanun ile getirilen düzenlemeleri anlatan Tüfenkci, finansmana erişimde güvence olarak kullanabilecek alternatif unsurların getirildiğini söyledi. Tüfenkci, böylelikle işletmelerin varlık yapısında önemli yer tutan stok ve alacakların yanı sıra, hammadde, kazanç ve iratlar, kira gelirleri, lisans ve ruhsatlar, ticari plaka ve ticari hat ile ticari projeler teminat olarak gösterilebileceğini kaydetti.

Taşınır varlıkların getirilerinin de rehin edilebilecek unsurlar arasına alındığına dikkati çeken Tüfenkci, ticari ve esnaf işletmelerinin taşınır varlıklarının, varlıkların borcu karşılaması halinde işletmenin tamamı üzerinde rehin edilmesinin de önüne geçildiğini vurguladı.

Tacir ve esnafların birbirlerinin yatırımlarının finanse edebilmelerine imkan sağlandığını belirten Tüfenkci, yabancı para birimi üzerinden rehin kurulabilmesine olanak verildiğini dile getirdi.

Kanun ile “Rehinli Taşınır Sicili” kurulmasının öngörüldüğünü ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Yeni yılla birlikte, Kanun çerçevesinde yapılacak rehin sözleşmeleri bu sicile tescil edilecek. Ayrıca, rehin sözleşmelerinin hazırlanmasında yazılı ve elektronik alternatifler sunduk. Sicil internet portalı üzerinden elektronik imza ile rehin sözleşmesinin kurulmasına, var olan rehinlerin sorgulanmasına imkan sağladık. Böylece, diğer Kanunlar gereği sicile kayıtlı olan diğer taşınır rehinlerinin verilerinin bu sicil ile paylaşılmasını ve entegrasyonunun önünü açtık. Rehinli Taşınır Sicilinin kuruluş ve işleyişi, protokol ile Türkiye Noterler Birliği tarafından gerçekleştirilecek.”

“Sicili Noterler Birliği tutacak”

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar da Birlik olarak yenilenme sürecinde olduklarını ifade etti.

Söz konusu protokolün yeni bir başlangıç olduğunu dile getiren Tutar, “Noterler olarak ülkenin en ücra köşelerinde görev icra ediyoruz. Noterler Birliği sicili tutacak, noterlerimiz de bu sicilin işletmesine, rehinin kurulmasına, rehin işlemlerine çalışacaklar. Bu vesile ile Bakanlığımızı mahçup etmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah hayırlı olur.” diye konuştu.​

İkinici el araç satışları, entegrasyon çalışmaları gibi işlemlere bir yenisini eklediklerini dile getiren Tutar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile uzun süredir verimli şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından söz konusu protokol Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı ile Tutar arasında ve Bakan Tüfenkci’nin şahitliğinde imzalandı.

Törenin sonunda bir gazetecinin Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesine ilişkin bir sorusunu yanıtlayan Tüfenkci, “Güncellenmesi noktasında yetki istendi. 2017’nin ilk çeyreğinde umut ediyoruz ki görüşmeler başlar. Türkiye’nin aleyhine durumlar doğabiliyordu. Gelinen süreç içinde güncellenmediği takdirde Türkiye’nin kayıpları olacaktı. Bu noktada Türkiye’nin Gümrük Birliğinin güncellenmesi lehine olacağı görülüyor. Bakanlık olarak, Gümrük Birliğinin yeniden yapılanması ve güncellenmesi noktasında hazırız. Türkiye olarak bir sıkıntı çekmeyeceğimizi söyleyebilirim.” değerlendirmesinde bulundu.​

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